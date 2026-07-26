Achtsam morden ….. bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen

Achtsam morden ….. bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen

Achtsam morden

Drei Darsteller:innen in neunzehn Rollen.
Viele Lacher, Zwischenapplaus und am Ende stehende Ovationen des Premierenpublikums bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen im Hof des Schloss Eichhof .

Nach dem Roman von Karsten Dusse in der Bühnenbearbeitung von Bernd Schmidt
 

Gastspiel des Altonaer Theaters Hamburg
Regie: Axel Schneider
 
Es läuft nicht gut für Björn Diemel. Er ist Anwalt, der sich in seinem beruflichen Alltag bis zur Selbstaufgabe um das Wohlbefinden der organisierten Kriminalität kümmert. Nun wird er von seiner Frau gezwungen, ein Achtsamkeitsseminar zu besuchen, um seine Ehe ins Reine zu bringen, sich als guter Vater zu beweisen und die etwas aus den Fugen geratene Work-Life-Balance wieder herzustellen.
Was Diemel dort lernt und erfolgreich anwendet, verändert nicht nur sein Leben, sondern auch die Hierarchie im Unterwelt-Milieu. Denn als sein Mandant, ein brutaler und mehr als schuldiger Großkrimineller, beginnt, ihm ernstliche Probleme zu bereiten, bringt er ihn einfach um — und zwar nach allen Regeln der Achtsamkeit.

„Achtsam morden“ nach dem Bestseller von Karsten Dusse wird am Schloss Eichhof Bad Hersfeld in einer Bühnenbearbeitung von Bernd Schmidt für das Altonaer Theater in Hamburg gezeigt. Das Besondere an dieser Inszenierung: Drei Darsteller:innen in neunzehn Rollen, die höchst achtsam dabei sind, der rasanten Geschichte entschleunigt auf den Fersen zu bleiben.

Pressedienst der Bad Hersfelder Festspiele / M.Kittner       ©Fotos: M.Kittner

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