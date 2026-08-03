Ausstellung „Heimat“ der Künstlergruppe Sterntaler begeistert zahlreiche Besucher

Mit ihrer aktuellen Ausstellung zum Thema „Heimat“ hat die Künstler Projektgruppe Sterntaler zahlreiche Besucherinnen und Besucher in ihren Bann gezogen. Die in der Karlskirche Kassel gezeigten Fotografien und Installationen stießen auf großes Interesse und sorgten für viele anregende Gespräche. Viele Gäste zeigten sich beeindruckt von den persönlichen Sichtweisen und der kreativen Vielfalt, mit der das vielschichtige Thema umgesetzt wurde.

Die Künstlergruppe Sterntaler besteht aus insgesamt 19 Kreativen, darunter 17 Fotografinnen und Fotografen, eine Musikerin sowie eine Malerin. Gegründet wurde die Gruppe vor zweieinhalb Jahren zunächst unter dem Namen „Dornröschen“. Im darauffolgenden Jahr arbeiteten die Mitglieder unter dem Projekttitel „Hans im Glück“, der zugleich die positive Stimmung und das gemeinsame kreative Schaffen innerhalb der Gruppe widerspiegelte.

Für das aktuelle Projekt setzten sich die Künstlerinnen und Künstler bereits im Sommer 2025 intensiv mit dem Begriff „Heimat“ auseinander. Dabei entstand eine abwechslungsreiche Ausstellung, die zeigt, wie unterschiedlich Heimat empfunden und erlebt werden kann. Manche Werke führen an vertraute Orte, andere eröffnen den Blick auf persönliche Erinnerungen, Gefühle oder innere Landschaften. So entsteht ein facettenreiches Gesamtbild, das deutlich macht, dass Heimat weit mehr ist als ein geografischer Ort.

Neben den ausgestellten Fotografien bereichern auch Installationen und laden dazu ein, sich mit dem eigenen Heimatbegriff auseinanderzusetzen. Gerade diese unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksformen fanden bei den Besucherinnen und Besuchern großen Anklang.

Die Ausstellung in der Karlskirche Kassel ist noch bis zum 14. August 2026 täglich von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Ergänzend werden am 5., 7. und 12. August jeweils von 17.30 bis 18 Uhr Führungen angeboten. Bereits am 2. August fand ein Gottesdienst zur Ausstellung mit Predikant Lutz Gerydan statt. Den Abschluss bildet die Finissage am 14. August von 16 bis 18 Uhr.

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