Weserbeleuchtung 2026 begeistert zahlreiche Besucher in Bad Karlshafen

Weserbeleuchtung 2026 begeistert zahlreiche Besucher in Bad Karlshafen

Ende Juli 2026 veranstaltete der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Bad Karlshafen erneut seine traditionelle Weserbeleuchtung auf der Weserpromenade. Neben der stimmungsvollen Beleuchtung der Häuser am gegenüberliegenden Weserufer sorgten die Auftritte der Trendelburger Musikanten sowie der Partyband Hangover für beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung unter den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war das beeindruckende Brückenfeuerwerk von Frank Rehrmann und seinem Team. Mit einer eindrucksvollen Choreografie aus Licht- und Farbeffekten verwandelte das Feuerwerk den Nachthimmel über der Weser in ein spektakuläres Schauspiel und bildete den krönenden Abschluss der Veranstaltung. Ein Erlebnis, das den Gästen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

© NHR

 

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