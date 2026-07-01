Jean Michel Aweh begeistert beim SuG 2026 mit emotionalem Konzertabend

Kassel. Bereits zum neunten Mal verwandelte sich das Gelände am Waldauer Fußweg in Kassel in einen kreativen Treffpunkt für Fotografie, Kunst, Musik und Begegnungen. Das SuG (Shooting und Grillfest), das mittlerweile weit über die Region hinaus bekannt ist, begeisterte auch in diesem Jahr mit einem abwechslungsreichen Programm aus Workshops, außergewöhnlichen Fotolocations, Mittelaltermarkt, Live-Musik und spektakulären Shows.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung stand das Thema Licht. Fotografinnen und Fotografen nutzten die vielfältigen Kulissen für kreative Lichtmalerei und beeindruckende Bildkompositionen. Ein fantasievolles Meerjungfrauen Shooting sorgte ebenso für Begeisterung wie die stimmungsvolle Lichtshow, die das Wochenende eindrucksvoll abschloss.

Musikdarbietungen von Gruppen wie Just Duo und Keep Mars Red sorgten auf der Fläche für Begeisterung beim Publikum, doch einen der emotionalen Höhepunkte des SuG 2026 setzte Jean Michel Aweh: Der aus Kassel stammende Singer-Songwriter, der 2012 als Gewinner von Das Supertalent bundesweit bekannt wurde, überzeugte mit zwei eigens komponierten deutschsprachigen Liedern, deren gefühlvolle Stimme, begleitet von Klavierklängen und persönlichen Texten, eine besondere Atmosphäre schuf und das Publikum schnell in ihren Bann zog.

Im Anschluss zeigte Jean Michel Aweh mit Frank Rehrmann eine weitere musikalische Facette und präsentierte ein atmosphärisches Elektronik Set, das den Konzertabend auf eindrucksvolle Weise abrundete.

Auch abseits großer Bühnen engagiert sich der Musiker für die Kasseler Kulturszene. Regelmäßig ist Jean Michel Aweh donnerstags im Klangkeller Kassel anzutreffen, wo er gemeinsam mit anderen Musikerinnen und Musikern improvisiert und musiziert. Gleichzeitig bietet der Klangkeller Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, verschiedene Instrumente kennenzulernen, Musik selbst auszuprobieren und ihre Kreativität in einem offenen und inspirierenden Umfeld zu entfalten.

Das SuG 2026 bewies einmal mehr, warum sich die Veranstaltung längst einen festen Platz in der nordhessischen Kulturszene erarbeitet hat. Die gelungene Verbindung aus Fotografie, Kunst, Musik und kreativem Miteinander machte auch die neunte Ausgabe zu einem besonderen Erlebnis. Der musikalische Auftritt von Jean Michel Aweh dürfte dabei vielen Besucherinnen und Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.

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