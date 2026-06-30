Eine umjubelte Premiere bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen : Something Rotten , das Musical

Eine umjubelte Premiere bei den 75. Bad Hersfelder Festspielen : Something Rotten , das Musical

Es Zwei Brüder, Nick und Nigel Bottom, in der besten Tradition der Underdogs, schlagen sich in London als mäßig erfolgreiche Theatermacher durchs Leben, stets im Schatten des allseits gefeierten, überaus eitlen und zutiefst selbstverliebten William Shakespeare. Der „Barde“ ist der absolute Superstar seiner Zeit, wird umjubelt wie ein Rockstar und trägt seine Dichtung vor sich her wie ein heiliges Feuer.
Nick Bottom jedoch hat genug vom Shakespeare-Hype und sucht sich Hilfe bei der wie sich herausstellen wird, eher unzuverlässigen Wahrsagerin Nancy Nostradamus – Nichte des großen französischen Astrologen. Sie gewährt ihm einen Blick in die Zukunft, genauer gesagt in das revolutionäre Theatergenre der Zukunft: das Musical.


Was folgt, ist ein irrwitziger Versuch der Bottom-Brüder das erste Musical der Welt zu schreiben – mit mitreißenden Liedern, spektakulären Tanznummern und … Omelett?! Nancy versteht bei der Frage nach Shakespeares größtem Theaterhit aufgrund atmosphärischer Störungen „Omelett“ statt „Hamlet“ und die Dinge nehmen ihren Lauf. Was in der Folge auf der Bühne passiert, ist eine Explosion an Liebe zum Theater und absurdem Humor, mit Anspielungen auf praktisch jedes berühmte Musical der letzten 70 Jahre, meta-theatralen Gags und so vielen Doppeldeutigkeiten und Missverständnissen, dass das Zwerchfell dauergestreckt wird, auch weil Shakespeare mit allen Mitteln versucht, sich die Konkurrenz vom Hals zu schaffen.

Das Stück des mit dem Grammy ausgezeichneten Songwriters Wayne Kirkpatrick wurde von Publikum und Kritikern gleichermaßen gefeiert und vom New Yorker Magazin „Time Out“ als „das witzigste Musical seit mindestens 400 Jahren“ gepriesen. Für die zukünftige Programmgestaltung des Genres Musical bei den Bad Hersfelder Festspielen weist Something Rotten! den Weg in die Zukunft. Es ist eine musikalische Komödie auf höchstem Niveau, bietet große Gesangs- und Tanznummern und eine pittoreske Reihe ziemlich verrückter Charaktere.

Bad Hersfelder Festspiele / M.Kittner    © Fotos: M.Kittner 

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Manfred Kittner

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