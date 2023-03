Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt in einer Bearbeitung von Stef Lernous

In Kooperation mit Abattoir Fermé / Belgien

Regie: Stef Lernous, Bühne: Sven van Kuijk, Kostüme: Stef Lernous, Dramaturgie: Patricia Nickel-Dönicke

Mit: Iris Becher, Jakob Benkhofer, Danai Chatzipetrou, Clemens Dönicke, Aljoscha Langel, Hagen Oechel

Premiere: Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, Schauspielhaus

Sneak In: Donnerstag, 23. März, 19.30 Uhr, Schauspielhaus

Nächste Vorstellungen: 29. und 31. März, 1. April

„It’s the end of the world as we know it.“ Bevor die Welt verrückt wird, lieber selbst verrückt werden und sich gleich in ein Nervensanatorium einweisen lassen? Vor allem, wenn man als bedeutender Wissenschaftler bahnbrechende Forschungsergebnisse vorzuweisen hätte, die aber, wenn sie in falsche Hände geraten würden, das Ende der Welt bedeuten könnten. Mit nichts weniger als der möglichen Katastrophe spielt der Schweizer Dramatiker und Meister der Groteske Friedrich Dürrenmatt in seinem Zweiakter „Die Physiker“ aus dem Jahre 1962, der in Zeiten des Kalten Krieges zum Publikumserfolg wurde und heute wieder voll aktueller Brisanz steckt. Der Kernphysiker Möbius spielt den unzurechnungsfähigen Kranken und lässt sich freiwillig in die Psychiatrie einweisen, um seine Forschung zu retten. Doch wer rechnet schon dort mit dem Geheimdienst, der Tür an Tür auf den Moment wartet, um zuzuschlagen? Möbius trifft im Sanatorium auf zwei Mitpatienten, Einstein und Newton, die auch irgendwie Forscher oder Agenten sein könnten. Echt oder unecht? Das Verwirrspiel beginnt. Denn im Irrenhaus des Fräulein Doktor Mathilde von Zahnd kann nur bleiben, wer auf überzeugende Art und Weise verrückt ist. Zwischen unbändiger Komik und blankem Grauen debattieren sich die drei zusammen mit dem medizinischen Personal fast zu Tode …

Die Premiere von „Die Physiker“ in der Regie von Stef Lernous, dessen Inszenierung „Die Verwandlung“ seit der Spielzeit 21/22 bereits das Publikum in Kassel begeistert, findet am 25. März, 19.30 Uhr, im Schauspielhaus statt. Schon am Donnerstag, 23. März, bietet ein Sneak In – eine öffentliche Probe – für nur 8 Euro Eintritt erste Einblicke in Dürrenmatts Komödienklassiker.

Stef Lernous ist ein international renommierter Regisseur, Schauspieler und Autor. Er gründete 1999 das belgische Theaterensemble Abattoir Fermé.

PM: Staatstheater Kassel