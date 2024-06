Mitreißend und berührend: „A Chorus Line“ in der Stiftsruine

Der Musical-Klassiker „A Chorus Line“ feierte am Samstag, den 22. Juni in der Stiftsruine Premiere .

„Ich hoff, ich schaff es“ singen sie und weiter „verdammt, ich brauch den Job, ich hoff, ich krieg den Job“ – und schon ist man mitten im Geschehen des Musicals „A Chorus Line“.

Sie tanzen und singen in Auditions und sie hoffen auf das nächste Engagement. Im Leben von Musicaldarstellerinnen und -Darstellern ist es Alltag, oft bitterer Alltag, wenn sie die begehrte Rolle nicht bekommen und am Ende nicht in der Chorus Line tanzen.

Das Publikum erwartet in der Inszenierung der renommierten Regisseurin und Choreographin Melissa King ein mitreißendes, berührendes Stück mit einem brillanten Ensemble.

Das Musical „A Chorus Line“ ist ein tiefer Einblick in der Welt der Musicals. Die Handlung basiert zum größten Teil auf den Lebenserinnerungen der Darsteller der Original-Besetzung, aber auch in die aktuelle Fassung bringen die Tänzerinnen und Tänzer ihre eigenen Erfahrungen auf der Bühne der Stiftsruine ein. Die Sprache der Inszenierung und auch der Songs ist Deutsch, denn Regisseurin Melissa King möchte, dass die Geschichten der Tänzerinnen und Tänzer leicht verstanden werden.

Arne Stephan spielt den Zach in Melissa Kings Inszenierung von „A Chorus Line“.

Diese Künstler sind außerdem in „A Chorus Line“ in Bad Hersfeld zu sehen: William Briscoe-Peake (Richie), Alan Byland (Larry, Assistent), Anneke Brunekreeft (Judy), Pascal Cremer (Bobby), Thiago Fayad (Greg), Rhys George (Don), Olivia Grassner (Sheila), Julia-Elena Heinrich (Kelly), Maria Joachimstaller (Kristine), Lavinia Kastamoniti (Vicky), Katrin Merkl (Tricia), Clara Mills-Karzel (Val), Myrthes Monteiro (Diana), Emma Kate Nelson (Cassie), Kelly Panier (Maggie), Kevin Reichmann (Paul), Alessandro Ripamonti (Mark), Stefan Schmitz (Frank), Anton Schweizer (Tom), Grace Simmons (Lois), Benjamin Sommerfeld (Al), Tobias Stemmer (Roy), Samantha Turton (Bebe), Johan Vandamme (Mike) und Vivian Wang (Connie).

„A Chorus Line“ zählt zu den erfolgreichsten Broadway-Musicals (Es lief von 1975 bis 1990 am Broadway in 6137 Vorstellungen)

Zahlreiche Einzelauftritte und opulente Ensembleszenen ließen das Publikum immer wieder applaudieren. Stehende Ovationen am Ende!

73. Bad Hersfelder Festspiele

21. Juni bis 18. August 2024

Intendant Joern Hinkel

Tickets und Informationen:

Telefon +49 6621 640200

ticket-service@bad-hersfelder-festspiele.de

Info: Bad-Hersfelder-Festspiele Pressedienst / M.Kittner Fotos: © M.Kittner