Das kleine Gespenst: mehr Spaß als Grusel

Das kleine Gespenst: mehr Spaß als Grusel

Auch die „kleine Premiere“ begeisterte bei der Wiederaufnahme bei den 73. Bad Hersfelder Festspielen.

Um 21:00 Uhr hatten naturgemäß vor allem die Erwachsenen ihre Freude an der zauberhaften Aufführung.

Im neuen Licht: „Das kleine Gespenst

„Das kleine Gespenst“ wird in diesem Sommer ein ganz besonderes Erlebnis, denn es wird auch in Abendvorstellungen in der Stiftsruine gezeigt.

„Das kleine Gespenst“ in der Stiftsruine in Bad Hersfeld war im letzten Jahr ein riesiger Erfolg, aber nicht alle haben Karten bekommen. Deshalb wurde es wieder aufgenommen und wird ab Freitag, den 28. Juni, in der Stiftsruine gezeigt. Die Premiere fand um 21:00 Uhr statt – und das ist neu: In diesem Jahr gibt es nicht nur am Vor- und Nachmittag, sondern auch am Abend Vorstellungen. „Das kleine Gespenst“ erscheint also am Abend in der Stiftsruine in anderem Licht, und das wird zusätzlich ein ganz besonderes Erlebnis!

Nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene haben Freude an der Inszenierung. Regisseur Oliver Urbanski kann das gut verstehen: „Kindertheater ist kein Kinderkram“ sagt er und führt aus: “Eine spannende Geschichte bleibt spannend – wenn sie so gut erzählt ist wie `Das kleine Gespenst´ von Otfried Preußler. Wie schön ist es doch, wenn man ein Buch, mit dem man aufgewachsen ist, wiederentdeckt und seinen Kindern vorlesen kann. Noch schöner ist es die Geschichte live gespielt, gesungen und getanzt zusammen zu erleben. Das sechsköpfige Ensemble spielt 17 Rollen voller Hingabe, Phantasie und Spielfreude.“

Auch bei der Wiederaufnahme sind die Karten schnell vergriffen, man sollte rechtzeitig bestellen.

Tickets und Informationen:

Telefon +49 6621 640200

ticket-service@bad-hersfelder-festspiele.de

www.bad-hersfelder-festspiele.de

Info: Pressedienst der Bad-Hersfelder-Festspiele / M.Kittner Fotos:© M.Kittner