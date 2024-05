Tauchen Sie ein in die Welt von AFRIKASSEL: Kultur, Workshops und Musik erleben!

Erleben Sie die faszinierende Fusion von Kultur und Bildung mit AFRIKASSEL, präsentiert von Véronique Kouassi in Kooperation mit der Moving School und der Universität Kassel. Tauchen Sie ein in eine Welt aus Workshops, anregenden Diskussionen und mitreißender Musik! Der Höhepunkt am Samstagabend ist zweifellos das Konzert des außergewöhnlichen Musikers Ali Keita.

Lernen Sie die bunte Vielfalt von Afrikas Kultur kennen.

Programm:

Freitag, 24.05.2024

15:00 – 17:00 Uhr: Vortrag von Véronique Kouassi – Namenssystem in der afrikanischen Kultur der Akan Baoulé aus Côte d’Ivoire

19:00 – 22:00 Uhr: Lesung diverser Künstler*innen, sowie Poetry Slam und Musik

Samstag, 25.05.2024

10:00 – 18:00 Uhr: Diverse Workshops (Gelplattendruck / Spielen & Basteln / Fußball / Balafon)

15:00 – 18:00 Uhr: Trommel- und Bastel-Workshop mit Papillon; Interkulturelle Kommunikation

18:00 – 20:00 Uhr: Auftakt-Panel: Das Engagement von in Deutschland lebenden Afrikanerinnen und Afrikanern (im Anschluss: Pause und Austausch bei Verpflegung)

21:30 – 23:30 Uhr: Konzert: Aly Kéita (Einlass 21:00 Uhr)

Ali Keita wird sein Talent am Balafon präsentieren, ausgezeichnet mit renommierten Preisen wie dem Deutschen Jazzpreis 2022 in der Kategorie „Spezielle Instrumente“ und dem Weltmusikpreis Creole 2009.

Eintritt: Konzert 15 € (ermäßigt) / 25 € Normalpreis

Kulturzentrum Färberei

Universitätsplatz 10

34127 Kassel