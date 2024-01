Finale des PEREDUR-Wettbewerb für Studierende der Musikakademie

Zum 14. Mal findet das öffentliche Finale des PEREDUR-Wettbewerbs statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigen am Freitag, 19. Januar, ab 19 Uhr der Jury und dem Publikum im Konzertsaal der Musikakademie der Stadt Kassel ihr Können. Zu hören sein werden Werke von Komponistinnen, die im Studien- und Konzertalltag noch unterrepräsentiert sind sowie das bekannte Stück „What a wonderful world“.

Die Aufgabe

Seit vielen Jahren setzt der Wettbewerb einen Schwerpunkt auf Werke von Komponistinnen, die im Studien- und Konzertalltag immer noch unterrepräsentiert sind. Das Reglement des Wettbewerbs sieht daher verpflichtend den Vortrag zweier Werke einer oder mehrerer Komponistinnen vor. Im Hinblick auf den Einstieg in das Berufsfeld der Instrumental- und Gesangspädagogik, auf das ein Studium an der Musikakademie vorbereitet, gibt es darüber hinaus eine besondere Aufgabe für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie müssen mit „What a wonderful world“ der amerikanischen Komponisten George David Weiss und George Douglas ein Standard aus dem Bereich der Popularmusik vorbereiten. Der Song erlangte die Interpretation des unvergessenen Jazzmusikers Louis Armstrong Weltruhm.

Die Preise

In diesem Jahr wird der von einer Jury bewertete Wettbewerb für folgende Duobesetzungen ausgeschrieben: Klavier und ein anderes Instrument sowie Gitarre und Gesang. Zusätzlich zu den bis zu drei Jurypreisen wird auch wieder ein Publikumspreis nach dem Ergebnis einer Abstimmung unter den Besucherinnen und Besuchern des Finales vergeben.

Die Preisgelder von insgesamt mehr als 3.000 Euro werden zu gleichen Teilen vom Förderverein Stiftung Peredur e.V. und Fmaks, der Fördergesellschaft der Musikakademie Kassel „Louis Spohr“, zur Verfügung gestellt.



Karten jetzt vorbestellen

Der Eintritt beträgt zehn Euro. Schülerinnen und Schüler, Studierende (ohne Kulturpass) sowie Schwerbehinderte zahlen sechs Euro. Kinder unter 6 Jahren sowie Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger erhatlen die Eintrittskarte für zwei Euro. Für Fmaks-Mitglieder, Studierende mit dem Kulturticket Kassel sowie Begleitpersonen (von Rollstuhlfahrenden oder von Personen mit Merkzeichen B) ist der Eintritt frei.

Der Kartenverkauf erfolgt an der Abendkasse. Telefonisch können Karten bei der Musikakademie unter 787 4180, per Fax unter 787 4188 oder per E-Mail an musikakademie(a)kassel.de vorbestellt werden.

Mehr zur Musikakademie auf www.kassel.de/musikakademie.

PM: Stadt Kassel