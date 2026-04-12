Premiere in Kassel: Nachwuchsförderung im Schauspielhaus mit Musical „Alice“

Kassel. Mit der Musicalproduktion „Alice“ bringt das Staatstheater Kassel einen weltbekannten Stoff in moderner Form auf die Bühne des Schauspielhauses. Die Premieren finden am Samstag, 25. April, sowie am Donnerstag, 30. April, jeweils um 18 Uhr statt.

Die Inszenierung, frei nach der Vorlage von Lewis Carroll, erzählt die Geschichte der jungen Alice, die in eine rätselhafte Welt eintaucht, in der scheinbar nichts ist, wie es scheint. Auf ihrer Reise begegnet sie bekannten Figuren wie dem verrückten Hutmacher, dem weißen Kaninchen und der Königin und stellt sich dabei Fragen nach Identität, Wahrnehmung und Realität.

Besonders im Fokus steht dabei die Verbindung von künstlerischer Qualität und Nachwuchsförderung. Die Produktion ist Teil der erfolgreichen JUST Musicalreihe und wird gemeinsam mit dem Kinder und Jugendchor CANTAMUS umgesetzt. Insgesamt stehen 48 Kinder und Jugendliche auf der Bühne und übernehmen einen Großteil der Rollen. Ergänzt wird das Ensemble durch Mitglieder des Schauspielensembles sowie das Staatsorchester Kassel.

Die jungen Darstellerinnen und Darsteller profitieren dabei nicht nur von den regulären Chorproben, sondern erhalten zusätzlich gezielte Förderung durch Einzelcoachings in den Bereichen Gesang, Szene und Choreografie. Die Rollen sind doppelt besetzt, sodass es zwei Premierenabende gibt.

Ermöglicht wird dieses umfangreiche Projekt durch gezielte finanzielle Unterstützung. Insgesamt stehen 10.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Davon stammen 6.000 Euro von der Fördergesellschaft Staatstheater Kassel e.V., weitere 4.000 Euro stellt die Dagmar und Matthias Krieger Stiftung bereit. Beide Institutionen engagieren sich seit Jahren für die kulturelle Bildung und insbesondere für die Förderung junger Talente im Bereich Theater und Musik.

Regie führt Marlene Pawlak, die musikalische Leitung liegt bei Peter Schedding. Für Bühne und Ausstattung zeichnen Vincent Stephan Großer und Anna Rudolph verantwortlich, die Choreografie stammt von Nele Neugebauer. Unterstützt wird die Produktion zudem durch Dramaturgie, Video und Lichtgestaltung sowie die Leitung des CANTAMUS Chors.

„Alice“ richtet sich an Zuschauerinnen und Zuschauer ab acht Jahren und verbindet fantasievolle Unterhaltung mit künstlerischem Anspruch. Damit setzt das Staatstheater Kassel erneut ein Zeichen für lebendiges, generationenübergreifendes Musiktheater und die nachhaltige Förderung des künstlerischen Nachwuchses.

Tickets sind zum Einheitspreis von 18 Euro, ermäßigt 9 Euro, an der Theaterkasse sowie online erhältlich.

Weiterführende Informationen unter:

https://staatstheater-kassel.de

Fotos © NHR