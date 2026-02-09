Kizomba Afterwork im Schlachthof Kassel begeistert mit Tanz und afrikanischem Genuss

Kassel. Mitreißende Rhythmen, eine tanzfreudige Atmosphäre und afrikanische Spezialitäten machten den Kizomba Afterwork im Kulturzentrum Schlachthof Kassel zu einem besonderen Abend für Kultur- und Tanzbegeisterte. Initiiert von Véronique Kouassi und organisiert mit ihrem Team, bot die Veranstaltung erneut ein stimmiges Gesamterlebnis aus Musik, Kulinarik und gemeinschaftlichem Miteinander.

Schon beim Eintreffen wurde deutlich: Der Abend war auf Begegnung und Wohlfühlen ausgerichtet. Viele Gäste kamen direkt nach der Arbeit, um in entspannter Atmosphäre abzuschalten, neue Menschen kennenzulernen und in die Welt des Kizomba einzutauchen. Das kulturelle Konzept überzeugte durch seine Mischung aus Tanz, Live-Elementen und gastronomischem Angebot. Besonders das Essen wurde von vielen Besucherinnen und Besuchern als Highlight des Abends wahrgenommen und trug maßgeblich zur positiven Stimmung bei.

Im Mittelpunkt stand der traditionelle angolanische Tanz Kizomba, der längst weit über Afrika hinaus Menschen verbindet. Fachliche Einblicke boten Claudio Santos und Pedro Seque aus Mina Angola e.V. Kassel, die in einem Vortrag Hintergründe und Besonderheiten des Tanzes vermittelten. Ergänzt wurde dies durch eine eindrucksvolle Tanzdemonstration, bei der Kizomba in seiner Ausdruckskraft und Eleganz erlebbar wurde.

FMusikalisch begleitet wurde der Abend von Vincent Soyie sowie DJ L – The Specialiste, die mit fein abgestimmten Rhythmen für eine durchgehend stimmungsvolle Atmosphäre sorgten und die Tanzfläche bis in die Abendstunden füllten.

Mit dem Kizomba Afterwork zeigte Véronique Kouassi einmal mehr, wie lebendige Kulturarbeit in Kassel aussehen kann: verbindend, offen und voller Lebensfreude. Gemeinsam mit ihrem Team gelang es ihr, einen Abend zu gestalten, der das Publikum nicht nur unterhielt, sondern auch das Gefühl von Gemeinschaft stärkte.

Ein gelungenes Event, das Kassels kulturelle Vielfalt spürbar machte und Lust auf die nächste Ausgabe weckt.

Fotos © NHR / Marcel Hirsch