Gespräch und Musikdarbietung in der Karlskirche mit Nina Osina und Michael Kravtchin

Ein stimmungsvoller Abend zwischen persönlicher Geschichte und musikalischer Ausdruckskraft: In der Karlskirche gestalteten die Geigerin Nina Osina und der Pianist, Dirigent und Dozent Michael Kravtchin gemeinsam mit Jens Domes eine ebenso einfühlsame wie facettenreiche Veranstaltung.

Im Mittelpunkt stand das Gespräch, in dem beide Künstler*innen Einblicke in ihre Biografien gaben. In Russland geboren, verband sie schon früh die prägende Kraft der Musik, auch wenn ihre Lebenswege sie auf unterschiedlichen Pfaden schließlich nach Kassel führten. Offen berichteten sie von ihrer Kindheit, ihrer musikalischen Ausbildung und den Herausforderungen und Chancen, die mit einem Neuanfang in einem anderen Land einhergehen.

Immer wieder wurde das Gespräch durch musikalische Darbietungen ergänzt. Diese verliehen dem Abend eine besondere Tiefe, da das Publikum die erzählten Lebenswege unmittelbar in Klang übersetzt erleben konnte. Die musikalischen Beiträge machten nicht nur das hohe künstlerische Niveau der beiden deutlich, sondern schufen auch emotionale Verbindungen, die über Worte hinausgingen.

So entstand ein stimmiger Wechsel aus Erzählung und Musik, der den Abend zu einer persönlichen und zugleich künstlerisch eindrucksvollen Begegnung machte.

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