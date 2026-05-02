Standing Ovations für „Alice“ in Kassel

Mit der zweiten Premiere des Musicals „Alice“ am 30. April 2026 setzte das Schauspielhaus Kassel ein beeindruckendes Zeichen für kulturelle Bildung, Talententwicklung und die nachhaltige Förderung junger Menschen. Nach dem erfolgreichen Auftakt im April wurde auch die zweite Premierenbesetzung vom Publikum mit großer Begeisterung gefeiert. Das Haus war ausverkauft, die Stimmung emotional und der Schlussapplaus minutenlang.

Die Produktion ist Teil der erfolgreichen JUST Musicalreihe des Staatstheater Kassel und entstand gemeinsam mit dem Kinder und Jugendchor CANTAMUS. Insgesamt stehen 48 Kinder und Jugendliche auf der Bühne. Viele Rollen wurden doppelt besetzt, sodass zwei Premierenabende möglich wurden. Gerade dieses Konzept zeigt, wie ernst Nachwuchsförderung hier verstanden wird. Junge Talente erhalten nicht nur Auftrittsmöglichkeiten, sondern echte Verantwortung auf professioneller Bühne.

Hinzu kommt eine gezielte Vorbereitung durch zusätzliche Coachings in Gesang, Szene und Choreografie. Damit wird jungen Menschen weit mehr vermittelt als reines Bühnenspiel. Es geht um Selbstvertrauen, Disziplin, Teamarbeit, Ausdruckskraft und persönliche Entwicklung. Solche Projekte besitzen einen hohen gesellschaftlichen Wert und zeigen, wie Kultur junge Menschen stärken kann.

Bei der zweiten Premiere war spürbar, wie sehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen in diese fantasievolle Welt eintauchten. Die jungen Darstellerinnen und Darsteller überzeugten schauspielerisch wie gesanglich auf ganzer Linie. Mit Spielfreude, Mut und großer Präsenz trugen sie die Geschichte mit beeindruckender Energie durch den Abend.

Besonders bewegend wurde es nach dem letzten Vorhang. Das Publikum erhob sich zu minutenlangen Standing Ovations. Ein Gänsehautmoment, der zeigte, wie tief diese Aufführung berührt hat und welche Wirkung echte Nachwuchsförderung entfalten kann, wenn sie mit Herz, Qualität und Vertrauen umgesetzt wird.

Ermöglicht wurde das umfangreiche Projekt auch durch finanzielle Unterstützung. Insgesamt standen 10.000 Euro Fördermittel zur Verfügung, darunter Mittel der Fördergesellschaft Staatstheater Kassel e.V. sowie der Dagmar und Matthias Krieger Stiftung. Ein wertvolles Engagement für die kulturelle Zukunft der Region.

Freuen Sie sich nun auf unseren Videobeitrag: Darin haben wir die Hauptdarstellerin Alice, Kristina-Sofia Katsagiorgis, interviewt. Außerdem sprechen wir mit dem Greif Luis Pepe Sack – einer Figur, die in der bekannten Filmfassung so nicht vorkommt, hier jedoch mit exzellenter Stimme und starker Bühnenpräsenz begeistert.

Link: https://www.staatstheater-kassel.de/play/alice-3255

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