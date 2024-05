Luftreinigende Pflanzen – die natürlichen Luftverbesserer für das Zuhause

Müdigkeit, schlechte Laune, Kopfschmerzen oder Lustlosigkeit. Viel zu häufig wird die schlechte Luft in Innenräumen erst dann bemerkt, wenn es zu spät ist. Nicht nur in Büros, im Schlaf- oder Wohnzimmer achten viele zu selten auf die Luftqualität, sondern auch im Badezimmer.



Dort, wo die Luft gut, sauber und voller Sauerstoff ist, lebt es sich leichter. Gerade im Winter, wenn die Fenster aufgrund des Klimas zubleiben, verschlechtert sich die Luftqualität mit jeder Minute. Darunter leiden das Wohlbefinden und auf Dauer die Gesundheit deutlich. Immer mehr technikaffine Menschen greifen zur Verbesserung der Luftqualität zu modernen Geräten. Diese verbrauchen oft viel Strom, sind sperrig und laut und führen zudem nur selten zu den gewünschten Effekten.

Pflanzen als die natürliche Lösung

Bestimmte Pflanzen sind nicht nur dekorativ, sondern bestens zur Reinigung der Raumluft geeignet. In schlechter Luft finden sich Schadstoffe wie Benzol, Xylol, Formaldehyd oder Ammoniak. Wer sich für die richtigen Hauspflanzen entscheidet, der filtert diese aus der Luft. Gerade im Badezimmer fühlen sich tropische Pflanzen wohl. Diese wollen es möglichst warm und sehnen sich nach einer konstant hohen Luftfeuchtigkeit. Das bedeutet nicht, dass es fortan einen eigenen Dschungel neben der Dusche braucht, schon wenige Pflanzen reichen aus, um selbst größere Räume effektiv zu reinigen.

Welche Pflanzen eignen sich besonders zur effektiven Luftreinigung?

Mittlerweile gibt es in Gartencentern Pflanzen aus aller Welt, sogar solche, die der Liebe auf die Sprünge helfen. Das erlaubt einem den Zugang zu genau den Pflanzen, die sich als die besten Luftreiniger herausgestellt haben. Natürlich bedeutet das nicht, dass man sofort losziehen soll, um sich mit den entsprechenden Varianten zu versorgen. Vieles hängt vom grünen Daumen ab. Es gibt viele pflegeleichte Hauspflanzen, aber auch solche, die ein gewisses Hintergrundwissen voraussetzen. Weiterhin gilt es darauf zu achten, ob die Pflanzen eventuell giftig sind. Das ist besonders wichtig, wenn Kinder oder Haustiere im Haushalt leben.



Einer der Klassiker, der sich schon seit Jahren bewährt hat, ist der Bogenhanf. In der Pflanzenwelt ist der Bogenhanf als Sansevieria bekannt. Diese Hanfart eignet sich besonders gut für Anfänger, denn sie ist besonders robust und pflegeleicht. Bekannt ist die Pflanze für die effektive Entfernung von Formaldehyd aus der Luft.

Eine weitere, relativ pflegeleichte und luftreinigende Pflanze ist der Efeu. Hier gilt es allerdings auf mögliche Giftstoffe zu achten. Viele schwören auf den Efeu, weil dieser etliche Schadstoffe aus der Luft filtert und zudem der Schimmelbildung in feuchten Räumen vorbeugt. Eine besonders dekorative Pflanze ist der Gummibaum. Diesen gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Wegen seiner wachsartigen Blätter hält dieser Baum vieles aus und selbst, wenn es einmal für mehrere Tage in den Urlaub gehen sollte, muss sich um den Gummibaum keine Sorgen gemacht werden. Dieser ist wahrlich hart im Nehmen.



Zwei weitere Varianten, die nicht fehlen dürfen, sind Aloe vera und der Drachenbaum. Erstere eignet sich nicht nur als Luftreiniger, sondern auch als Heilpflanze. Das enthaltene Gel kommt gerne bei leichten Verbrennungen oder bei einem Sonnenbrand zur Verwendung. Der Drachenbaum ist ebenfalls sehr dekorativ und eignet sich damit perfekt, um Räumlichkeiten das besondere Etwas zu verleihen.



Pflanzen sind günstig, schön anzuschauen und die Effekte auf die Stimmung und das Raumklima sind nicht von der Hand zu weisen.