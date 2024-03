Ein Hauch von Westafrika weht durch die Straßen von Kassel, dank der kreativen Initiative von Véronique Kouassi. Die Geschäftsidee von Kouassi ist ebenso einfach wie genial: Sie bietet eine Vielfalt an afrikanischen Waren an, fördert die westafrikanische Gastronomie und repräsentiert sie in Kassel. Ihr Ansatz ist dabei ebenso ambitioniert wie charmant: Durch eine Fusion-Küche, die speziell an deutsche Essgewohnheiten angepasst ist, möchte sie eine breite Palette abwechslungsreicher Produkte anbieten.

Doch ihre Vision reicht weit über kulinarische Genüsse hinaus. Kouassi hat ein doppeltes Ziel vor Augen: Einerseits möchte sie die Bedürfnisse von Emigranten nach einem Gefühl von Heimat und authentischem Essen erfüllen, andererseits strebt sie danach, zur kulturellen Integration beizutragen.

Unterstützung erhält sie dabei von Forum Vita e.V., der großzügig seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Jeden Samstag lädt sie daher herzlich zum Café Kuba in der Henkelstraße 1 ein. Hier können Besucher nicht nur vorbestellte Speisen abholen, sondern auch spontan vorbeikommen und sich von den exotischen Aromen verführen lassen.

Besonders aufregend wird es jedoch am 23. März 2024, wenn Caverne offiziell seine Pforten in Kassel öffnet. Ab 12:00 Uhr erwartet die Gäste ein verlockendes Menü, das die Vielfalt westafrikanischer Küche in all ihren Facetten präsentiert.

Zu den Höhepunkten des Angebots gehören unter anderem der köstliche Tchêp/Jollof Reis für 12€ sowie die verlockenden Alloko (Kochbananen) für 8,50€. Doch das ist noch nicht alles: Die Gäste haben die Möglichkeit, das Menü nach ihren Wünschen zu genießen. Ob vegetarisch, vegan oder mit Fleisch – hier findet jeder Genießer sein passendes Geschmackserlebnis.

Damit das kulinarische Erlebnis perfekt wird, ist eine rechtzeitige Bestellung erforderlich. Bis Freitag, den 22. März 2024 um 22 Uhr, können Gäste ihre Wünsche per WhatsApp unter 015906344899 oder per E-Mail an caverne@web.de übermitteln. Auch eine Bezahlung über Paypal unter dem gleichen Konto ist möglich.

Das Team von Caverne freut sich darauf, seine Gäste in Kassel in die faszinierende Welt der westafrikanischen Küche zu entführen. Lassen Sie sich diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und seien Sie dabei, wenn die Aromen Afrikas Kassel erobern.

Henkelstraße 1

34127 Kassel

(Eingang Holländische Straße)