Kassel. Himalaya-Restaurant feiert 15-jähriges Jubiläum mit Starkoch Santosh Shah

Himalaya Betreiber Gajandra Neupane hat für das 15-jährige Jubiläum des Himalaya-Restaurants, eigens Starkoch Santosh Shah aus England eingeladen.

Bereits am Vormittag des 1. Oktober 2022, kamen Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), sowie sein Vorgänger Bertram Hilgen (SPD) und richteten Grußworte an die zahlreichen Besucher*innen des Himalaya-Restaurants im Kasseler Atrium.

Das umfangreiche Programm, wie die Aufführung von nepalesischen Tänzen und den verschiedensten nepalesischen Köstlichkeiten zum Probieren; rundete das Tagesprogramm des Jubiläums gekonnt ab. Bevor Santosh Shah am Abend ein hervorragendes Fünf-Gänge-Menü aus nepalesischen Spezialitäten für die zuvor angemeldeten Gäste zubereitete.

Das Besondere an Shahs Kochkünsten, ist das Kombinieren nepalesischer Aromen und Gewürzen mit ausgewählten europäischen Kreationen. Das Highclass-Menü wurde mit passenden Weinen serviert, so dass jedes Gericht mit dem jeweiligen Wein einer Geschmacksexplosion glich.

Shah hat bereits in Hotels des gehobenen Anspruchs in Kathmandu, Mumbai und Neu-Delhi gelernt sowie gearbeitet. Shah zog es dann nach England, wo er u.a. als Sterne- und Fernsehkoch einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte. In London war Shah Chefkoch im LaLiT und ist nun Küchenchef bei Cinnamon Kitchen.

Die Kasseler Band 2 Simple von Sascha Lenz (ebenso Betreiber des legendären Hot-Legs) und Michael Struhtz, sorgte für eine angenehme musikalische Abendstimmung. Während später am Abend Sascha Lenz mit seiner „Gänsehautstimme“ dafür sorgte, dass die Gäste ausgelassen das Tanzbein schwangen.

Zehn Prozent des gesamten Abendumsatzes wurden an die Puspa Baruwal Foundation in Nepal gespendet

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Videobeitrag.

Link zu den Bildern: https://www.facebook.com/nhronline