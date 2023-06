„75 Jahre BBK Kassel: Eine Feier der kreativen Vielfalt in der documenta-Halle“

Vor 75 Jahren, am 8. Mai 1948, gründeten Kasseler Künstlerinnen und Künstler den „Berufsverband Bildender Künstler Kassel (BBK)“. Diesen bedeutenden Meilenstein feiern wir vom 1. bis 4. Juni 2023 in der documenta-Halle mit einem umfangreichen Kunst- und Kulturprogramm.

Die Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen des BBK Kassel versprechen ein vielfältiges Erlebnis zu werden. Über einen Zeitraum von 75 Stunden gibt es ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm, das Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen anspricht. Von inspirierenden Ausstellungen und mitreißenden Filmnächten bis hin zu kreativen Künstlerfrühstücken, verschiedenen Workshops, fesselnden Performances, mitreißenden Konzerten und unterhaltsamen Aktionen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Selbstverständlich darf auch das Nachtprogramm nicht fehlen, bei dem Besucherinnen und Besucher bei Longdrinks die besondere Atmosphäre genießen können.

Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, die kreative Vielseitigkeit nordhessischer Künstlerinnen und Künstler hautnah zu erleben und sich von ihrer Kunst verzaubern und unterhalten zu lassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, selbst künstlerisch aktiv zu werden und sich in verschiedenen Aktivitäten auszuprobieren.

Der Jubiläumsanlass „75 Jahre BBK Kassel“ findet vom 1. bis 4. Juni 2023 in der documenta-Halle in Kassel statt. Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung erfolgt am Donnerstag, den 1. Juni 2023, um 17.00 Uhr. Die documenta-Halle ist während des gesamten Events täglich von 0 bis 24 Uhr geöffnet, und der Eintritt ist frei.

Kommen Sie vorbei und feiern Sie gemeinsam mit uns 75 Jahre BBK Kassel! Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der bildenden Kunst und lassen Sie sich von den Werken talentierter Künstlerinnen und Künstler inspirieren. Das Jubiläumsprogramm verspricht unvergessliche Erlebnisse und eine Feier, die die kreative Vielfalt unserer Region gebührend würdigt.

Text/Bilder/Video © H.Jacob

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.