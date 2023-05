In den Tiefen der Wellen, zwischen gleißendem Sonnenschein und absoluter Dunkelheit, offenbart sich eine Welt, in der ein empfindliches Gleichgewicht der wechselseitigen Verflechtung und Abhängigkeit existiert.

Die ersten Lebensformen sind im Ozean entstanden. Unsere Verwandschaft ist real. Mit diesem Wechsel der Perspektive reflektieren wir über Themen wie Koexistenz, Konsumverhalten, Queerness und über die Vielfalt der Formen, die Intelligenz annimmt. Was können wir also von der Schutzstrategie des Seepferdchens lernen? Was lehrt uns der Einsiedlerkrebs über das Wohnen?

Die menschliche Intelligenz ist der Maßstab, an dem alle anderen Formen der Kognition gemessen wird. Die katastrophalen Auswirkungen von Tiefseebergbau, Überfischung und Klimawandel stellen diesen Maßstab in Frage.

Kapitalismus bevorzugt Praktiken, die kurzfristigen Erfolg garantieren, trotz des Wissens um die Schäden am Ozeansystem und des Lebens auf dem Planeten Erde.

Gleichgewicht ist ein dynamischer Prozess.

Siebzig Prozent der Erdoberfläche ist von Wasser bedeckt. Der Ozean produziert fünfzig Prozent des Sauerstoffs auf der Erde.

Von den frühesten Einzellern bis hin zu dem komplexen Netz des Lebens, das wir heute sehen, ist alles auf verschiedene Weisen mit dem Ozean verbunden. Daher kann jede Störung des Gleichgewichts des Ozeans Auswirkungen auf die gesamte Welt haben.

How deep is your love? Dive in / Submerge with us

Klasse Virtuelle Realitäten Ausstellende:

Chantal Barkhüser, Carolin Angulo Hammes, Juejun Chen, Grzegorz Demczuk, Samu Goldbourne, Hwihyeon Yoon, Marlon Jung, Anja Kellner, Hansol Kim, Ai Kobayashi * Leander Laszlo Kudjer, Siyan Liu, Muyang Lu, Youngbin No, Ziming Peng, Ade Schinauer, Marie Werthschulte, Konrad Winter, Xiaoran Yang

Finissage: Mittwoch, 21. Juni 2023, von 19 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten: 30. Mai 2023 bis 21. Juni 2023 Dienstag bis Freitag, von 16 bis 20 Uhr Samstag bis Sonntag, von 14 bis 18 Uhr

Die Ausstellungshalle der Kunsthochschule Kassel Menzelstraße 13, 34121 Kassel

