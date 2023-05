Die Vernissage der Ausstellung „Vom Reisen“ von Christiane Hamacher und Helmut Werres im Kunstbalkon in Kassel war ein großer Erfolg

Die Vernissage der Ausstellung „Vom Reisen“ von Christiane Hamacher und Helmut Werres im Kunstbalkon in Kassel war ein großer Erfolg. Am Mittwochabend kamen viele Kunstliebhaber und Interessierte, um die Werke der beiden Künstler zu sehen.

Christiane Hamacher wählt die Analogie von Fotografie und Musik, um die Bewegung des Zuges und die Schönheit der Landschaft zu erfassen. Ihre Landschaftsfotografien erscheinen wie eine Partitur, die aus vielen Einzelteilen besteht, aber dennoch eine Harmonie bildet, wenn man sie in einer bestimmten Reihenfolge betrachtet. Es ist eine faszinierende Art und Weise, wie sie die Vorübergehendheit von Momenten, die während einer Reise wahrgenommen werden, einfängt und diese in einer kunstvollen Komposition verewigt.

Helmut Werres wählt hingegen das Medium der Zeichnung, um die Geräusche und Bewegungen des Zuges während der Reise festzuhalten. Seine beeindruckenden Werke sind auf beiden Seiten mit Motiven beschrieben und scheinen im Raum zu schwingen. Durch die minimalistische Abstraktion seiner Schwarz-Weiß-Zeichnungen entsteht eine Atmosphäre von Rhythmus und Bewegung, die den Betrachter in die Erfahrung des Reisens einbezieht. Es ist erstaunlich, wie Werres mit einer so simplen künstlerischen Darstellung die Wahrnehmung des Betrachters beeinflussen kann. Es sei auch erwähnt, dass er bei seinen Zeichnungen japanisches Washipapier verwendet, was seinen Werken eine besondere Struktur verleiht.

Es war ein besonderer Abend, an dem die Künstler die Gelegenheit hatten, ihre Werke zu präsentieren und mit den Gästen in einen Dialog zu treten. Joachim Gückel sorgte mit einem alten analogen Synthesizer für die akustische Untermalung. Es war eine einzigartige Gelegenheit, die Schönheit und Atmosphäre des Reisens zu erleben und zu entdecken, wie diese in der Kunst dargestellt werden kann.

Die Ausstellung „Vom Reisen“ wurde von Jörn Budesheim in Kooperation zwischen der Produzentengalerie Kunstbalkon Kassel und dem Kunstverein EULENGASSE in Frankfurt eröffnet. Sie wird vom Kulturamt der Stadt Kassel unterstützt und läuft noch bis zum 29. Mai . Es ist eine großartige Gelegenheit, die Werke von Christiane Hamacher und Helmut Werres zu sehen und zu erleben, wie sie das Thema des Reisens in ihrer Kunst interpretieren.

Kunstbalkon, Frankfurter Straße, 62, 34121 Kassel.

Text/Fotos © H.Jacob

