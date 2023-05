Galeriefest Kassel 2023: „everchanging“ – Kunst, Diskurs und Stadtentwicklung

Vom 11. bis zum 25. Mai 2023 wird das Galeriefest Kassel erneut Kunst- und Kulturbegeisterte in die nordhessische Stadt locken. Unter dem Titel „everchanging“ werden im Rahmen des Galeriefests räumliche Interventionen, Ausstellungen und Veranstaltungen präsentiert, die aktuelle Diskurse aufgreifen und junge Kunstschaffende und Kulturproduzent:innen eine Plattform bieten, ihre Werke zu präsentieren und Impulse zu setzen.

Das Galeriefest Kassel wurde erstmals im Jahr 2013 von den Initiator:innen des Vereins „Südgalerien e. V.“ in der Kasseler Südstadt ins Leben gerufen. Seitdem hat es sich zu einem festen Bestandteil der Kasseler Kulturlandschaft entwickelt und aktiviert jedes Jahr hunderte von Besucher:innen sowie verschiedene Stadtteile Kassels. Die Mehrheit der Ausstellungsorte befindet sich in der Kasseler Südstadt mit der Frankfurter Straße als pulsierendem Zentrum der Kasseler Kunstszene. Doch auch die Innenstadt, der Kasseler Norden und die Museen oberhalb des Weinbergs werden in das Festival eingebunden.

Zum elfjährigen Jubiläum des Galeriefests Kassel wird 2023 ein 11-tägiges Rahmenprogramm angeboten, das sich mit der Entwicklung des Festivals, Problemen und Chancen im kulturellen Sektor sowie strukturellen und persönlichen Faktoren auseinandersetzt. Dabei sollen auch Arbeitsprozesse und die damit verbundenen Machtpositionen reflektiert werden. Die Eröffnung des Galeriefests findet am 11. Mai 2023 von 18:30 bis 20:00 Uhr auf dem Dach der Grimmwelt statt.

Kooperationspartner:innen und Unterstützer:innen des Galeriefests 2023 sind das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, die documenta Stadt Kassel, das Kulturamt sowie das Citymanagement Kassel. Das Festival bietet somit nicht nur eine Plattform für junge Kunstschaffende, sondern trägt auch zur kulturellen und städtebaulichen Entwicklung Kassels bei.

Die Eröffnungsveranstaltung des Galeriefests fand am 11.05.23 um 18:30-20:00 in der Grimmwelt statt. Trotz des schlechten Wetters war die Eröffnungsveranstaltung sehr erfolgreich.

Link: https://www.galerien-kassel.de/

Fotos © H.Jacob

