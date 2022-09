Kassel. Austellungseröffnung „MALEREI“ von Ludwig Möller am 12.9. in der Königsgalerie in Kassel

Ludwig Möller hat am 12.9.2022 seine Ausstellung „Malerei“ in der Königsgalerie in Kassel eröffnet. Dr. Möller ist ebenso der Gründer von der Moving School e.V.. Moving School e.V. ist ein experimentelles Bildungsprogramm und künstlerisches Forschen, das das Fundament für lebenslanges Lernen und kreative Prozesse legt. Es ist somit eine Ergänzung zu der traditionellen akademischen Bildung. Seit 2014 unterrichtet Ludwig Möller Innovations- und Kreativitätslernen am

Forschungs- und Lehrzentrum für unternehmerisches Denken und Handeln der Universität Kassel.

Er ist Mitglied in der Vereinigung von Hochschullehrern*innen zur Förderung von Beratung/Counseling in Forschung und Lehre VHBC e.v. In der Königsgalerie in Kassel hat er nun seine eigenen Kunstwerke ausgestellt. Die Eröffnung fand einen regen Publikumsandrang und mit Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten wurden die zahlreichen Gäste herzlich umsorgt. Weiterführende Informationen zur Moving School e.V. unter: http://www.movingschool.eu/. 1 2 ► mitteilen

Ähnliche Beiträge