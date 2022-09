Kulturpreis der Stadt Kassel 2022 würdigt herausragende Kulturprojekte

Der Magistrat der Stadt Kassel hat entschieden, den Kulturpreis der Stadt Kassel 2022 in Höhe von jeweils 3.000 Euro an die „Musikreihe Shelter Sounds“ sowie an die „Kunstmesse Kassel“ zu verleihen. Der Kulturförderpreis der Stadt Kassel 2022 in Höhe von 1.500 Euro geht an die „Galeria Kollektiva“.

Dies gab Kulturdezernentin Dr. Susanne Völker bekannt und führte dazu aus: „Der Kulturbereich war die letzten Jahre geprägt von der Bewältigung der Corona-Pandemie und auch künftige Herausforderungen werden starker Netzwerke bedürfen. Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen in besonderer Weise für gemeinschaftliche Ansätze der Sichtbarkeit, Stärkung und Weiterentwicklung von kulturellen Angeboten. Die Musikreihe Shelter Sounds verbindet deutschlandweit Musikerinnen und Musiker verschiedener Stile, die Kunstmesse Kassel vernetzt und unterstützt Bildende Künstlerinnen und Künstler in und um Kassel und die Galeria Kollektiva entwickelt sich zu einer wichtigen Plattform für Formate junger Kulturproduzentinnen und -produzenten in Kassel. Wir freuen uns, diese vielseitigen und wichtigen Initiativen mit dem Kulturpreis der Stadt Kassel 2022 auszuzeichnen und in ihrer Arbeit so zu stärken und zu fördern.“

Über die Vergabe des Kulturpreises entscheidet der Magistrat der Stadt Kassel auf Vorschlag einer Jury, in der die kulturpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Stadtverordnetenfraktionen auf Einladung der Kulturdezernentin zusammenkommen.



Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern

Großartige Konzerte im kleinen Veranstaltungsformat: Musikreihe Shelter Sounds

Die Musikreihe Shelter Sounds, die in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum feiert und von dem Kasseler Jazzmusiker Detlef Landeck gegründet wurde, wird ehrenamtlich von einem kleinen Team organisiert. Im Kulturbunker werden jährlich rund zehn bis zwölf kammermusikalische Konzerte aus den Bereichen Jazz-, Rock- und Popmusik veranstaltet. Durch vielfältige Kontakte im Bundesgebiet gastieren bei der Reihe unterschiedlichste Musikerpersönlichkeiten im Bereich elektronischer, komponierter und improvisierter Musik. Die zurückliegenden Ausgaben von Shelter Sounds zeigen, dass die Initiative mit ihrem Programmkonzept ein gutes Gespür für neue musikalische Strömungen und Nachwuchstalente hat und sowohl regionale als auch überregionale Künstlerinnen und Künstler gleichermaßen miteinander vernetzt. Shelter Sounds ist einerseits als Konzertreihe in der Musikszene gut etabliert und zum anderen nach wie vor ein Geheimtipp für das Musikpublikum in Kassel.

Vernetzungsplattform und Kunstpräsentation in der documenta-Halle: Kunstmesse Kassel

Die Kunstmesse Kassel wird durch den Regionalverband des Bundesverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler seit 2014 organisiert und präsentiert professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler aus Kassel und der Region einer breiten Öffentlichkeit. Die Kunstmesse findet in der Regel alle zwei Jahre in der documenta-Halle statt.

Eine Jury wählt circa 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus für die Bereiche Malerei, Zeichnung, Druckgrafik, Bildhauerei, Fotografie, Installation oder Video. Das Potenzial der Kunstmesse Kassel erstreckt sich auf drei verschiedene Bereiche: Die Vernetzung der regionalen Kunstszene untereinander, die Präsentation des vielfältigen Schaffens der regionalen Kunstproduzentinnen und Kunstproduzenten sowie eine Steigerung der Vermarktungschancen der einzelnen Künstlerinnen und Künstler durch das Ausstellungsformat. Somit ist die Kunstmesse vor allem für Künstlerinnen und Künstler attraktiv, die den Anspruch verfolgen, hauptberuflich von ihrer Kunst zu leben. Die fünfte Ausgabe ist für 2024 geplant.

Junge Kunst und Kultur im Schillerviertel: Galeria Kollektiva

Ein Kollektiv aus jungen Kreativen betreibt seit Anfang 2020 den Galerie- und Veranstaltungsraum in der Schillerstraße/ Ecke Erzbergerstraße und etabliert damit einen neuen Treffpunkt für Kunst und Kultur.

In der Galeria Kollektiva erhalten Kulturproduzentinnen und -produzenten aus Kassel die Möglichkeit, kulturelle und künstlerische Projekte sowie Ideen in „einem unkomplizierten Rahmen“ umzusetzen und sich auszuprobieren. Der Initiative ist es wichtig, einen Raum für kulturellen Austausch im Schillerviertel zu bieten, der sich sowohl an Kulturschaffende als auch an Publikum richtet. Die Plattform bietet gerade auch jungen und unbekannten Künstlerinnen und Künstlern einen Rahmen, um beispielsweise Ausstellungen, (Tanz-)Performances, Diskussionen, Lesungen und Filmvorführungen durchzuführen. Regional ansässige sowie überregional verortete Künstlerinnen und Künstler sind dabei gleichermaßen vertreten.

Preisverleihung Ende November

Die Verleihung des Kulturpreises der Stadt Kassel 2022 ist am Sonntag, 27. November 2022, um 18 Uhr im Schauspielhaus des Staatstheaters Kassel vorgesehen. In diesem Rahmen werden außerdem die Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Jahr 2021 gewürdigt, deren Auszeichnung aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste.

PM: Stadt Kassel