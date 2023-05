„Rückblick auf die erfolgreiche Ausstellung „On my way“: Oksana Kyzymchuk verzaubert mit emotionalen Kunstwerken“

Am 13. April wurde die Ausstellung „On my way“ von der Künstlerin Oksana Kyzymchuk eröffnet. Die ausgestellten Bilder erzählten Liebesgeschichten, sowohl glückliche als auch traurige, sowie politische. Oksana hatte einen zweistöckigen Kunstinkubator für ihre Ausstellung eingerichtet, in dem die Ausstellung stattfand. Souvenirs wie köstliche Pralinen und leckere Schokolade aus der Pralinenwerkstatt Kassel konnten in der Ausstellung erworben werden. Die Besucher der Ausstellungseröffnung hatten viel Spaß und genossen die Kunst.

Während der Laufzeit der Ausstellung „On my way“ fanden zahlreiche Besucher den Weg zum Kunstinkubator Kassel am Königstor 2, Kassel. Die Ausstellung war ein Ort voller Emotionen, der die Betrachter in die fesselnde Welt von Oksanas Kunst eintauchen ließ. Ihre Bilder vermittelten tiefe Gefühle und erzählten Geschichten, die die Besucher berührten. Man konnte deutlich spüren, wie viel Herzblut Oksana in ihre Kunst steckte. Jedes Werk war mit Hingabe und Leidenschaft gestaltet, was den Betrachtern ein intensives Erlebnis bescherte.

Am 23. Mai fand schließlich die Finissage von „On my way“ statt. Es war ein voller Erfolg und ein würdiger Abschluss der Ausstellung. Die Besucher waren von der Präsentation der Werke und der Atmosphäre beeindruckt. Oksana Kyzymchuk wurde für ihre herausragende Arbeit und ihre Leidenschaft für die Kunst gewürdigt. Die Finissage war ein Moment, um auf die beeindruckende Reise der Ausstellung zurückzublicken und Oksanas Talent zu feiern.

Ihre Kunstwerke berührten die Herzen der Menschen und ließen sie nachdenklich und inspiriert zurück. Der Kunstinkubator Kassel wurde zum Schauplatz eines besonderen Erlebnisses, das die Besucher noch lange begleiten wird.

Text/Bilder © H.Jacob

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.