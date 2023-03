„SLICE IT OPEN AND SEE“: Eine Künstlerin mit Borderline lädt ein, die Wahrheit hinter den Fassaden zu entdecken.

Julia Lyadnova ist eine Künstlerin, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Barrieren zu durchbrechen, die uns oft daran hindern, die Wahrheit über uns selbst und unsere Mitmenschen zu erkennen. Mit ihrer Ausstellung „SLICE IT OPEN AND SEE“ schafft sie es, ihre Erfahrungen mit Borderline in Kunstwerke zu verwandeln, die tief berühren und zum Nachdenken anregen.

Borderline ist eine schwere Persönlichkeitsstörung, die das ganze Leben begleitet. Doch durch intensive Therapie und Arbeit an sich selbst ist es möglich, mit dieser Erkrankung umzugehen und ein erfülltes Leben zu führen. Julia Lyadnova ist ein Beispiel dafür, wie man durch eigene Kraft und Einsatzfähigkeit seine Grenzen überwinden und sich auf eine Kunstform konzentrieren kann, die die ganze Welt erfasst.

Ihre Ausstellung „SLICE IT OPEN AND SEE“ ist eine Einladung an jeden, der den Mut hat, hinter die Fassaden zu blicken und zu erkennen, was wirklich in uns vorgeht. Die Installation in der Galeria Kollektiva bietet eine eindringliche Darstellung von Lyadnovas Erfahrungen mit Borderline, die durch ihre Kunst zum Leben erweckt werden.

Diese Ausstellung ist eine einzigartige Gelegenheit, die Kunst als Medium zu nutzen, um tiefe Einblicke in die menschliche Psyche und die Erfahrungen von Menschen mit Borderline zu gewinnen. Lyadnova schafft es, uns mit ihrer Kunst zu berühren und uns dazu zu bringen, über unsere eigenen Erfahrungen und Gefühle nachzudenken.

Wenn Sie also die Neugier und den Mut haben, die Wahrheit zu erkennen und hinter die Fassaden zu blicken, dann sollten Sie unbedingt die Ausstellung „SLICE IT OPEN AND SEE“ von Julia Lyadnova besuchen. Lassen Sie sich von ihrer Kunst berühren und entdecken Sie eine neue Welt hinter den Schutzwällen, die wir oft um uns herum aufbauen.

„SLICE IT OPEN AND SEE“ – eine Installation in der Galeria Kollektiva, Schillertsraße 30 24.‐ 26.3. 2023 von Julia Lyadnova

Text/Bilder H.Jacob

