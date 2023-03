Versuchsaufbauten und Vorträge: Der Weltwassertag im Future Space bietet tiefgehende Einblicke

Trotz des Streiks bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) war das Future Space zum Weltwassertag gut besucht. Eine besondere Attraktion bot an diesem Tag die Firma Kassel Wasser, die zahlreiche Versuchsaufbauten präsentierte und den Besuchern einen faszinierenden Einblick in die Welt des Wassers ermöglichte.

In einem interaktiven Workshop konnten die Besucher lernen, wie der Kalk- und Nitratgehalt im Wasser gemessen wird und welche Bedeutung diese Werte für die Qualität des Trinkwassers haben. Auch die Frage, wie das kostbare Nass in die eigenen vier Wände gelangt, wurde ausführlich erklärt. Die Besucher konnten sich zudem eine Mini-Kläranlage ansehen und unter dem Mikroskop die faszinierende Welt der Wassertropfen und ihre Flora und Fauna erkunden.

Darüber hinaus boten interessante Vorträge einen tieferen Einblick in die Thematik. So referierte Jürgen Fischer über „Mit allen Wassern gewaschen – KUR – ioses im Kurbetrieb Bad Wilhelmshöhe“, während Klaus Peter Haupt in seinem Abschlussvortrag „Kometen – Bringer von Wasser und Leben“ die Bedeutung von Wasser für die Entstehung von Leben im Universum erörterte.

Insgesamt war der Weltwassertag im Future Space ein äußerst informativer und faszinierender Tag, der trotz des Streiks bei der KVG zahlreiche Besucher anzog und einen umfassenden Einblick in die Welt des Wassers ermöglichte.

