Camping in Istrien: Das sollte man vorher wissen

Diejenigen, die nach einer Region suchen, in welcher sie eine ideale Camping-Infrastruktur vorfinden und gleichzeitig einige der schönsten landschaftlichen Highlights ganz Europas entdecken können, sind in Kroatien – genauer gesagt in Istrien – perfekt aufgehoben.

Im Vorfeld des Campingurlaubs in Istrien sollten Urlauber jedoch einige Dinge wissen. So ist eine ideale Vorbereitung auf die anstehende Reise sichergestellt.

Campingurlaub in Kroatien – Grundlegende Informationen

Die Kosten für das Camping in Kroatien gestalten sich auch heute noch überaus attraktiv. Abhängig von der jeweiligen Ausstattung des Campingplatzes, der Lage und der Jahreszeit, betragen diese pro Nacht rund 20 bis 60 Euro. Wildes Camping ist dagegen keinesfalls zu empfehlen – dies ist in Kroatien nämlich streng verboten.

Kroatien erwartet seine Besucher außerdem mit einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Einige von diesen sollten auch bei einem Camping-Urlaub keinesfalls verpasst werden. Zu diesen gehört neben der Region Istrien auch die Landeshauptstadt Zagreb, die Altstädte von Dubrovnik und Split, sowie der Nationalpark Plitvicer Seen mit seinen beeindruckenden Wasserfällen.

Die Ausstattung der Campingplätze in Kroatien

Offiziell existieren in Kroatien mehr als 500 Campingplätze. Diese sind sowohl in den Nationalparks, im Hinterland, an der Adriaküste und auf den vorgelagerten Inseln zu finden. Somit ist es kaum verwunderlich, dass die Camper nahezu ein Drittel aller Urlauber in Kroatien ausmachen.

Da die Nachfrage derart hoch ausfällt, gestaltet sich auch das Angebot überaus vielseitig, sodass jeder den perfekten Campingplatz für seine persönlichen Ansprüche finden kann. Ein wunderschönes Camping in Istrien ist demnach auch auf viele unterschiedliche Arten möglich.

Die Campingplätze zeigen sich in der Regel als gut ausgestattet, sodass selbst die kleinsten Stellplätze über Frischwasser und Stromanschlüsse verfügen. Selbstverständlich ist daneben auch eine problemlose Abwasser- und Müllentsorgung sichergestellt.

In den meisten Fällen verfügen die Campingplätze daneben auch über Wäschereien oder zumindest Waschmaschinen, Restaurants, Supermärkte und vielleicht sogar einen Pool. Lediglich die Qualität des WLANs fällt mancherorts verbesserungswürdig aus.

Unterschiedliche Formen der Stellplätze

In Kroatien gibt es häufig die Möglichkeit, auf Stellplätze bei Privatpersonen auszuweichen. Diese zeichnen sich oft durch eine besonders prädestinierte Lage aus, die über viel Flair und Charme verfügt. Die kleinen Paradiese müssen lediglich mit vier oder fünf anderen Campingwagen geteilt werden und es besteht ein enger Kontakt zu den freundlichen Einheimischen.

Ein wenig größer fallen die sogenannten Mini-Campingplätze in Kroatien aus. In der Regel bieten diese zehn bis 50 Stellplätze. Die Preise zeigen sich als günstig und es herrscht eine sehr persönliche und familiäre Atmosphäre.

Mehr Platz bieten die Premium-Campingplätze, die zum Teil eine Fläche für bis zu 2.500 Urlauber bieten. Besonders zu empfehlen sind diese Plätze so in der Nebensaison. Mit etwas Glück entsteht dann das einzigartige Gefühl, am Strand oder im Wald vollkommen alleine zu sein. Die Premium-Campingplätze überzeugen häufig auch durch ihr abwechslungsreiches Freizeitangebot für Groß und Klein. So können dort etwa direkt spannende Touren gebucht oder Fahrräder und Boote ausgeliehen werden.

Sollten keine Wünsche im Urlaub in Istrien offen bleiben, sind die Luxus-Camping-Resorts zu empfehlen. Bei diesen handelt es sich um wahre High-End-Plätze, die sämtliche Annehmlichkeiten im Rahmen des sogenannten Glampings bieten.

Naturalisten kommen in Kroatien ebenfalls voll und ganz auf ihre Kosten. Somit sind auch spezielle FKK-Campingplätze zu finden, die auf Textilien komplett verzichten.