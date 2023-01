Urban5Gallery in Kassel präsentiert die Rapcouch live auf Youtube

Die Urban5Gallery in Kassel hat sich in den letzten Jahren als eine der angesagtesten Locations für alternative Musik etabliert. Ein besonderes Highlight ist die monatliche Rapcouch, die immer am Ende des Monats stattfindet. Hier treffen sich Rapper und Rap-Fans, um gemeinsam live Musik zu genießen.

Diesen Monat auf der Rapcouch die beiden Rapper @memo582_official und @chakkal.officiel. Beide Künstler sind bekannt für ihre emotionalen und tiefsinnigen Texte. Die beiden Rapper präsentierten ein Song in deutsch-französischer Sprache, diese einzigartige Kombination erzeugte eine besondere Klangharmonie.

Moderator der Sendung war wie immer der Rapper heoneandonlyflavours, der für seinen Witz und Charme bekannt ist.

Die Rapcouch kann live via Livestream auf YouTube verfolgt werden.

Link: https://www.youtube.com/@RAPCOUCH-urban5gallery



Die Urban5Gallery ist bekannt für ihre ungezwungene und entspannte Atmosphäre. Die Rapcouch ist dabei nur ein Beispiel dafür, dass hier regelmäßig interessante Veranstaltungen stattfinden und immer wieder neue Talente entdeckt werden. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall. Die Urban5Gallery hat erneut gezeigt, dass sie ein wichtiger Ort für die Förderung und Präsentation lokaler und aufstrebender Künstler aller Art ist.

