AUSSTELLUNG “DIE SÖHNE DES DSCHINNS“ noch bis zum 11.02.2023 in der Violet-Galerie

Nach einer arabischen Sage gelten die Kurden als Söhne des Geistes Dschinns.

Akram Zavê:

Das Thema Farben in meinen Arbeiten kam nicht aus der Absurdität, denn ich wurde geboren und lebe in einer orientalisch-kurdischen Umgebung, die reich an Spitzenfarben ist, die kurdische Frauen zu Hochzeiten und Newroz-Feiertagen tragen. Sie sind den warmen und schönen Afrikanern sehr nahe Farben…

Asphalt ist ein raues Material, das beim Betrachter eine innere Angst erzeugt, die über jeden Farbausdruck hinausgeht. Seine Verwendung kam aufgrund eines schwerwiegenden Mangels an der Auswahl einer geeigneten Farbe für die Gesichter in meinen Arbeiten .. Ich war nicht in der Lage, ein Gesicht ohne den Asphalt zu zeichnen …

Apropos König: Ich bin ein Maler aus Instinkt und wegen der Anziehungskraft der Person des Königs und all der existenziellen Details, Leerstellen und Mehrdeutigkeiten, die sich in seinem Umkreis abspielen. Ich sage über mich, ich bin der König und deine Augen sehen mich nicht. Jeder in ihm ist ein König, der eine Krone auf seinem Kopf trägt und eine Maske auf seinem Gesicht hat, die er freiwillig wählt, um seine inneren Emotionen zu bedecken, die von der Welt isoliert sind.

Täglich von 14:00 bis 19:00 Uhr

Violet-Galerie in der Königsgalerie – Kassel

Eingang – Neufahrt – Eintritt frei