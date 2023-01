Mit dem KombiTicket zum Skisprung Weltcup Willingen

Mit dem KombiTicket zum Skisprung Weltcup Willingen: Anreise mit Bus und Bahn erstmals im Eintrittspreis inbegriffen – Sonderfahrplan mit Doppelstock-Zügen

Mit Bus und Bahn ganz entspannt zum Skisprung Weltcup nach Willingen fahren – und zwar ohne zusätzliche Kosten: Das ist in diesem Jahr zum ersten Mal möglich. Im Eintrittspreis für den FIS Skisprung Weltcup vom 3. bis 5. Februar 2023 ist die Hin- und Rückfahrt im Öffentlichen Nahverkehr inbegriffen. Dies gilt im gesamten NVV-Gebiet und im gesamten Westfalentarif-Gebiet. Mit dem Regionalzug können Besucherinnen und Besucher bis zum Weltcup-Bahnhof Willingen-Stryck fahren – von dort sind es nur wenige Gehminuten bis zum Weltcup-Stadion.

Die Züge der Linie RB97 (Brilon <> Willingen <> Korbach <> Frankenberg <> Marburg) halten am Freitag, 3. Februar ab 9.24 Uhr am Weltcup-Bahnhof Willingen-Stryck. Am Samstag, 4. Februar und Sonntag, 5. Februar gibt es einen Sonderfahrplan mit zusätzlichen Fahrten zur An- und Abreise mit Doppelstock-Zügen zwischen Korbach Hauptbahnhof und Brilon Wald.

Über die genauen Abfahrtszeiten der Züge können sich Fahrgäste in Kürze hier informieren: nvv.de/skispringen oder nvv.de/fahrplanauskunft

Die An- und Abreisemöglichkeiten im Überblick:

Anreise aus Richtung Kassel: Die Linie RB4 fährt an allen drei Tagen stündlich von Kassel-Wilhelmshöhe über Wolfhagen und Bad Arolsen nach Korbach Hauptbahnhof. Dort besteht Anschluss an die Sonderzüge zum Weltcup-Bahnhof Willingen-Stryck.

Durch den Einsatz von Sonderzügen kommt es in Korbach zu Gleisänderungen. Die Fahrgäste werden gebeten, die Aushangfahrpläne zu beachten oder sich beim Servicepersonal vor Ort zu informieren.

Neben dem Angebot der Bahn wird es zum Skispringen Willingen am Samstag, 4. Februar und Sonntag, 5. Februar 2023, ein Busangebot auf folgenden Achsen zum Pendelbus-Weltcup-Bahnhof im Stryck geben:

Fahrten von/nach Schwalefeld-Rattlar (Abfahrten ab Schwalefeld/Rattlar am Samstag: 10 Uhr und 11.30 Uhr sowie Rückfahrt ab Stryck 19.15 Uhr/ Abfahrten ab Schwalefeld/Rattlar am Sonntag: 9 Uhr und 10.30 Uhr sowie Rückfahrt ab Stryck 19Uhr) sowie

eine Pendelbuslinie von/nach Usseln (Hinfahrten beginnen jeweils eine Stunde vor dem täglichen Einlass in Weltcup-Stadion an der Mühlenkopfschanze, letzte Rückfahrt ab Stryck am Samstag: 20.15 Uhr / Sonntag: 20 Uhr) mit einem durchgehenden Fahrtenangebot bis nach dem Veranstaltungsende des Weltcups.

Für den Zu- und Ausstieg können die regulären Linienbus-Haltestellen genutzt werden.

Kostenlose Besucherparkplätze gibt es unter anderem an den Bahnhöfen Brilon Wald und Usseln. Weitere Parkplätze befinden sich am Hauptbahnhof Korbach, sowie den Bahnhöfen Brilon Stadt, Hoppecke, Olsberg und Meschede.

PM: NVV