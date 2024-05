Maryam Andaz wurde 1988 in Teheran geboren, wo sie Grafik studierte und sich ihren Ruf als Mediengestalterin aufbauen konnte. Seit 2016 lebt sie in Deutschland und arbeitet als Illustratorin, Grafikdesignerin und Art Director. Sie widmet sich ihrer Kunst mit Leib und Seele, wobei eine ihrer großen Leidenschaften der Zeichnung gilt. Dabei arbeitet sie bevorzugt mit reduzierter Strichführung, um sich ihren Projekten auf emotionaler Ebene anzunähern und ihnen so die nötige Tiefe verleihen zu können. Im Zentrum ihrer Kunst steht der Mensch, gerne in Verbindung mit Humor. Im Bereich Illustration hat sie bereits viele Kunst- und Illustrationsprojekte durchgeführt. Momentan arbeitet sie mit verschiedenen Verlagen zusammen und plant ihre eigene Projekte und Ausstellungen.

Zurzeit befinden sich ihre Werke mit dem Thema Vielfalt im Treppenhaus der BiSi – Bildung und Soziale Innovation gGmbH in der Ruhlstraße 9, 34117 Kassel. Die BiSi setzt sich für Vielfalt, Integration und einen respektvollen Umgang in unserer Gesellschaft ein.

Bilder © NHR