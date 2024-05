Fachtag „Bildung in der digitalen Welt“:

Schule Immenhausen Erfahrungsort für digitales Lernen

Immenhausen (3.4.24) Zu einem bundesweiten Fachtag „Bildung in der digitalen Welt“ hatte der Westermann-Verlag gemeinsam mit der Freiherr-vom-Stein Schule nach Immenhausen eingeladen. Über 80 Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnte von Bürgermeister Lars Obermann und Dr. Tina Hoffmann-Deist als stellvertretende Schulleiterin begrüßt werden. Sie stellte heraus, wie innovativ die Gesamtschule sich den Herausforderungen der Zeit und Digitalisierung stellt. Lars Obermann sicherte der Schule weitere Unterstützung für ihren Weg bei „SchuleNeuDenken“ zu und warb für den Schulstandort Immenhausen – augenzwinkernd auch mit dem Blick auf gute Baugrundstücke.

Die rasante Entwicklung technischer Möglichkeiten bietet Schulen und Lehrkräften vielfältige Möglichkeiten und Tools, Unterricht zu gestalten. Der Fachtag stellte sich die Fragen, wie die moderne Schule von morgen aussieht, welche Verantwortung sie hinsichtlich digitaler Bildung tragen. Dahinter steckt auch die Frage, wie guter, zeitgemäßer Unterricht aussieht und wie man Digitalisierung und KI in den Unterricht integrieren kann? Zur Annäherung an diese Fragen öffnete die Freiherr-vom-Stein-Schule in Immenhausen ihre Tore in Kooperation mit Westermann zu einem Fortbildungstag mit KI-Show, Hospitationen und Workshops.

Am Vormittag öffneten die Lehrkräfte der Freiherr-vom-Stein-Schule ihren Unterricht für Hospitationen. Hier konnten sich Teilnehmende in kleinen Gruppen einen Eindruck von dem neuen Raum- und Lernkonzept „SchuleNeuDenken“ in den Klassen 5 -7 machen. Es bestand die Möglichkeit mit den Lehrkräften der Schule sowie Kollegen und Kolleginnen anderer Schulen in den Austausch zu kommen, Fragen zu stellen und Erfahrungen zu teilen.

Höhepunkt war die „KI-Show“ von Prof. Dr. Andreas Dengel (Goethe Universität Frankfurt).

Warum sind die Computer jetzt auf einmal „intelligent“ und was heißt das eigentlich? Kann man Hausaufgaben jetzt mit ChatGPT machen? Und wie verändert Künstliche Intelligenz die Berufe von heute und die von morgen? Dazu führte Dengel auf eine Reise zwischen Pinguinen und Klassifikationsalgorithmen, Wunderlampen und Neuronalen Netzen sowie Bob Dylan und Sprachmodellen. Andreas Dengel ist Inhaber der Professur für Informatikdidaktik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und begleitet die Einführung des neuen Schulfachs „Digitale Welt“ in Hessen als universitärer Partner.

Nachmittags gab es ein vielfältiges Workshopangebot. Auch hier lag der Fokus auf Themen der digitalen Welt. Neben unterrichtspraktischen Workshops bot der Verlag Informationen zu digitalen Produkten wie der BiBox und den Interaktiven Übungen an. Auch für Schulleitungen wurde es hier nochmals spannend. Die Lehrmittelverwaltung gab Einblicke, wie die Verwaltung digitaler Schulbuchlizenzen in der Praxis aussieht und was sich durch die Digitalisierung der Schulbücher verändert hat. Es wurde sich außerdem mit der Frage beschäftigt, wie Schulen den Weg in die Digitalisierung beschreiten und bestreiten können. „Wir fühlen uns in unserer Arbeit bestärkt und sind dankbar, für die guten Kontakte, die neu geknüpft werden konnten“, so Dr. Tina Hoffmann-Deist. Dadurch könnte die Qualität der unterrichtlichen Arbeit inhaltliche und organisatorisch weiter verbessert werden.

PM: Marcus Leitschuh