Die TG Wehlheiden auf der Wehlheider Kirmes: Sport, Gemeinschaft und Engagement

Die Wehlheider Kirmes 2023 war nicht nur ein Ort der Unterhaltung, sondern auch eine Plattform, auf der die TG Wehlheiden ihren Verein repräsentieren konnte. Die Leichtathletikabteilung der TG Wehlheiden spielte dabei eine besondere Rolle, und ihre bemerkenswerte Entwicklung war deutlich sichtbar. Auf der diesjährigen 73. Wehlheider Kirmes, boten sie zahlreiche Mitmachaktivitäten für Jung und Alt an-.

Die Leichtathletikabteilung der TG Wehlheiden hat in den letzten zwei Jahren einen eindrucksvollen Neuaufbau erlebt. Dieser Neuaufbau wurde von kompetenten Trainerteams und einer engagierten Abteilungsleitung, unter der Leitung von Nadine Schuchardt, vorangetrieben. Diese strukturellen Veränderungen ermöglichten es, die Athleten gezielter in ihrer sportlichen Entwicklung zu fördern.

Die positive Wirkung dieser Veränderungen wurde durch sportliche Erfolge unterstrichen. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Abteilung oft im Mittelfeld bei Wettkämpfen platziert war, konnten in diesem Jahr bereits beachtliche Erfolge auf Kreisebene verzeichnet werden. Bei den Kreishallenmeisterschaften in der Auesporthalle im März sicherten sich die Athleten der TG Wehlheiden in der Wettkampfklasse U8 den ersten Platz. Diese Erfolge setzten sich fort, unter anderem mit Siegen beim Pfingstsportfest in Baunatal und herausragenden Leistungen bei den Kreismeisterschaften im Kasseler Auestadion.

Ein Beispiel für diese Erfolge ist Iven Schuchardt, der in der U14-Klasse im Weitsprung Vizekreismeister wurde und im 800m-Lauf Kreismeister. Jakob Betz sicherte sich in einer großen Startergruppe einen respektablen vierten Platz im Mehrkampf.

Die Leichtathletikabteilung der TG Wehlheiden ist nicht nur auf sportlicher Ebene aktiv, sondern engagiert sich auch in anderen Bereichen. Im April dieses Jahres konnte die Abteilung ihre neue Hochsprungmatte einweihen. Außerdem richtete sie das traditionelle „Angrillen“ aus, bei dem die Freiluftsaison eingeleitet wurde und der Austausch unter den Vereinsmitgliedern im Mittelpunkt stand.

Die TG Wehlheiden war im Juli Gastgeber des Nordhessencup-Events auf der Buchenau-Kampfbahn und wird Ende September die KiLa Kreismeisterschaften der Klassen U8 und U10 ausrichten. Selbstverständlich wird die Abteilung auch am Festumzug der Wehlheider Kirmes teilnehmen.

Die Trainingsgruppen der Leichtathletikabteilung der TG Wehlheiden sind vielfältig und bieten für verschiedene Altersgruppen und Interessen passende Trainingszeiten und Ansprechpartner. Interessierte können über die E-Mail-Adresse leichtathletik(a)tg-wehlheiden.de Kontakt aufnehmen und sogar ein Schnupper- oder Probetraining absolvieren.

Die Leichtathletikabteilung der TG Wehlheiden blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück und freut sich auf weitere sportliche Erfolge und die Möglichkeit, Gemeinschaft und Engagement weiter zu stärken.