Profiboxen bringt Spannung zurück nach Korbach

Korbach. Die nordhessische Boxszene darf sich auf ein sportliches Highlight freuen. Am 14. Februar 2026 wird die Stadthalle Korbach erneut zur Bühne für einen hochklassigen Profiboxabend. Im Mittelpunkt steht Lokalmatador Mario Jassmann, der vor heimischem Publikum in den Ring steigt und seine Erfolgsserie fortsetzen möchte.

Jassmann gehört seit Jahren zu den festen Größen im deutschen Profiboxen. Mit Disziplin, taktischer Stärke und hoher Schlagpräzision hat er sich einen Namen in der nationalen Szene erarbeitet und zahlreiche Fans weit über die Region hinaus gewonnen. Der bevorstehende Kampfabend bietet ihm die Gelegenheit, seine sportliche Entwicklung vor vertrauter Kulisse unter Beweis zu stellen und die besondere Atmosphäre eines Heimkampfs zu nutzen.

Neben dem Hauptkampf erwartet die Zuschauer eine abwechslungsreiche Fightcard mit mehreren professionell besetzten Begegnungen. Nationale und internationale Athleten treten gegeneinander an und sorgen für ein vielseitiges Programm, das sowohl Technikliebhaber als auch Freunde intensiver Ringduelle anspricht. Die Veranstaltung verspricht einen spannenden Abend mit sportlicher Qualität und emotionaler Dynamik.

Die Stadthalle Korbach bietet mit ihrer kompakten Arena und der Nähe zum Ring ideale Bedingungen für ein intensives Live Erlebnis. Zuschauer erleben die Kämpfe aus nächster Nähe und spüren jede Runde unmittelbar. Bereits frühere Boxveranstaltungen in Korbach haben gezeigt, dass die Stadt ein begeisterungsfähiges Publikum und eine starke sportliche Community besitzt.

Für Mario Jassmann ist der Auftritt in Korbach mehr als nur ein weiterer Kampf. Der Heimauftritt bedeutet Motivation, Verantwortung und sportlicher Anspruch zugleich. Die Unterstützung aus der Region verleiht dem Event zusätzliche Bedeutung und macht den Abend zu einem wichtigen Termin im regionalen Sportkalender.

Mit dem Profiboxabend am 14. Februar rückt Korbach erneut in den Fokus der deutschen Boxlandschaft und setzt ein klares Zeichen für die Attraktivität des Sports in Nordhessen. Fans dürfen sich auf einen intensiven Kampfabend freuen, der Spannung, Fairness und sportliche Klasse vereint.

