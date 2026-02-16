31:23 – Klare Sache gegen Göppingen

31:23 – Klare Sache gegen Göppingen

Die MT Melsungen hat das erste Heimspiel des neuen Jahres gewonnen. Gegen Frisch Auf! Göppingen feierten die Nordhessen am 21. Spieltag der DAIKIN Handball-Bundesliga einen ungefährdeten 31:23 (16:14)-Erfolg.

Die Bundesliga-Restrunde hat für die MT Melsungen optimal begonnen. Nach dem Auswärtssieg beim Bergischen HC am Mittwoch heimste die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo auch am Samstagabend zwei Punkte ein. Dank einer starken zweiten Hälfte entwickelte sich die Partie gegen Frisch Auf! Göppingen zu einer klaren Sache für die MT. Nikolaj Enderleit, der acht Treffer beisteuerte, wurde zum Man of the Match gewählt. Außerdem feierten die MT-Fans Rückkehrer Nebojsa Simic.

Die Anfangsphase war geprägt von zwei Akteuren: Göppingens Urgestein Marcel Schiller legte vor, auf MT-Seite zog Enderleit nach. Dieses Spielchen dauerte gute zehn Minuten, bis mit Florian Drosten auch mal ein anderer MT-Profi traf, und zwar vom Siebenmeterstrich zum 4:4. In der Folge packten die Hausherren eine Schippe drauf, gingen erstmals in Führung und bauten den Vorsprung nach David Mandics Treffer zum 9:5 auf vier Tore aus.

Die Schwaben ließen sich aber nicht gänzlich abschütteln und blieben der MT auf den Fersen, ehe erneut Mandic, der vor der Partie für den dritten EM-Platz geehrt wurde, per gefühlvollem Heber zum 13:9 traf (22.). Der bis dahin größte Jubel in der Rothenbach-Halle brach allerdings kurz danach aus, als Nebojsa Simic für Kristof Palasics ins Tor kam. Der Publikumsliebling ist nun ganz offiziell zurückgekehrt. Und kurz vor der Pausensirene war es dann Simic, der erstmals an diesem Abend einen Wurf von Schiller vereitelte. Davor hatte der Göppinger Linksaußen acht Treffer erzielt bei acht Versuchen.

Den schönsten Treffer des erstens Durchgangs erzielte Vlad Kulesh, der nach Kempa-Zuspiel von Dainis Kristopans zum 15:13 vollendete (27.). In die Kabinen ging es wenig später beim Stand von 16:14. Zurück auf der Platte, schmolz der knappe Vorsprung schnell dahin. Drohte die Partie zu knippen? Die Antwort gaben Mandic mit einem weiteren Heber, Drosten aus sieben Metern, Enderleit mit seinem sechsten Treffer und abermals Mandic.

Als dann auch noch Simic einen Strafwurf von Schiller parierte, roch es langsam, aber sicher nach einem Heimsieg. Zumal Enderleit nachlegte, und Timo Kastening mit einem Treffer über das gesamte Spielfeld ins verwaiste FAG-Tor auf 23:17 stellte (44.). Und obendrein fand Simic Gefallen an dieser Begegnung und verzückte die MT-Fans mit seinen emotionalen Ausbrüchen.

Machen wir es kurz: Die MT ließ nichts mehr anbrennen. Zum Bespiel dachte sich Kulesh: Was der Mandic kann, das kann ich auch, und narrte FAG-Keeper Kristian Säveras ebenfalls mit einem Heber – 25:19 (49.). Die Gäste kamen nicht mehr zurück. Im Gegenteil: Die MT-Abwehr mit Simic dahinter ließ kaum noch etwas zu, und die Abteilung Offensive baute die Führung weiter aus. Den Schlusspunkt eines durch und durch gelungenen Abends setzte Bruno Eickhoff mit seinem Tor zum 31:23-Endstand.

Stimmen

Roberto Garcia Parrondo: Das war heute ein besonderes Spiel, weil Simo das erste Mal nach seiner Verletzung vor den eigenen Fans gespielt hat. Ich sage nur: Willkommen zurück.

Ben Matschke: Das war ein verdienter Sieg. Bis zur 40. Minute hat es bei uns noch gepasst. Danach wurde die MT immer stärker. Der Knackpunkt waren unsere vielen technischen Fehler.

Info: MT Pressedienst Fotos:© M.Kittner