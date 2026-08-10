KSV Hessen Kassel – Eintracht Frankfurt II : 3:0

KSV Hessen Kassel – Entracht Frankfurt II : 3:0

Das machte Lust auf mehr! Vor über 3.200 Zuschauern im Auestadion gelang dem KSV Hessen am Samstagnachmittag ein klarer 3:0 (2:0)-Auftaktsieg gegen Eintracht Frankfurt II. Die Tore für die Löwen erzielten Sercan Sararer (30, Foulelfmeter), Neuzugang Nick Rothweiler (36.) und Jan Dahlke (77.). Die Eintracht war durch eine rote Karte gegen Torwart Amil Siljavic nach nur sechs Minuten früh dezimiert.

Vor dem Spiel gab es von den Fans in Block 30 eine eindrucksvolle Choreograhie für die kürzlich verstorbene Vereinslegende Holger Brück. „Spieler, Trainer, Präsident – Ruhe in Frieden Holger“.

Bei den Löwen fehlte der verletzte Torwart Jonas Nickisch, dafür stand Finn Sauer in der Startelf. Ansonsten musste der KSV auf Verteidiger Joshua Kopf und Außenbahnspieler Tobias Boche verzichten. Dafür stand Mittelfeldspieler Cemal Kaymaz nach überstandener Verletzung wieder in der Startelf.

Das Spiel begann spektakulär: Nach nur sechs Minuten rettete Frankfurts Torwart Amil Siljavic außerhalb des Strafraums mit der Hand – Rot! Emil Möhler wurde bei den Gästen eingewechselt und die Löwen begannen mit einer eindrucksvollen Daueroffensive. Nach einer halben Stunde Spielzeit wurde Sercan Sararer im Strafraum gefoult – den fälligen Elfmeter verwandelte er selbst zur hochverdienten Führung. Nur sechs Minuten später stellten die Löwen das Ergebnis auf 2:0, als Neuzugang Nick Rothweiler nach Flanke von Nael Najjar von rechts mit einer Direktabnahme traf. Der Halbzeitstand hätte noch deutlich höher ausfallen können, so hatte Jan Dahlke mit einem Kopfball an die Latte Pech (41.). Leon Damer musste übringens bereits nach 28 Minuten angeschlagen vom Platz, für ihn kam Emre Böyükata.

Im zweiten Durchgang gab es einige Wechsel auf beiden Seiten, der KSV hatte das Spiel fest im Griff und erhöhte durch Jan Dahlke in der 77. Minute noch auf 3:0.

Weiter geht es für die Mannschaft von Rene Klingbeil am Sonntag, den 16. August (14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SC Freiburg II im Dreisamstadion.

Info: KSV / M.Kittner © Fotos: M.Kittner