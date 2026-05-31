BSG Kassel feiert 75-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Gästen

Die BSG Kassel 1951 e.V. hat ihr 75-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumstag gefeiert, der ganz im Zeichen von Begegnung, Austausch und Gemeinschaft stand. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, den Verein kennenzulernen und sich über die vielfältigen Angebote in den Bereichen Bewegung, Gesundheit und Sport zu informieren.

Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich die BSG Kassel für ein offenes und inklusives Miteinander. Das Vereinsangebot richtet sich an Menschen aller Altersgruppen und steht sowohl Menschen mit als auch ohne Beeinträchtigung offen. Dabei stehen die Förderung der Gesundheit, die Freude an Bewegung und das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt.



Zu den Gästen der Veranstaltung zählten unter anderem die Fullenixe Nika Weber und die Zisselprinzessin Patricia Koch. Ebenso begrüßte der Verein Vertreter der CDU-Fraktion Kassel mit Holger Römer sowie Michael Siegmund vom Sportkreis Kassel. Die Vereinsverantwortlichen werteten deren Besuch als Anerkennung der langjährigen Vereinsarbeit und des gesellschaftlichen Engagements der BSG Kassel.

Bei Bratwurst, Kaffee und Kuchen bot sich den Besucherinnen und Besuchern zudem die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Erfahrungen auszutauschen und die Gemeinschaft des Vereins in entspannter Atmosphäre zu erleben. Darüber hinaus konnten verschiedene Mitmachangebote genutzt werden, darunter der VR-Gaming-Room sowie das Laser-Biathlon-Schießen, die bei vielen Gästen auf großes Interesse stießen und für zusätzliche Abwechslung sorgten.

Ein besonderer Dank gilt zudem der Sportjugend Hessen. Mit dem Adventure Cube unterstützte sie die Jubiläumsveranstaltung und sorgte bei den Besucherinnen und Besuchern für viel Freude und zahlreiche positive Erlebnisse.

Link zum Verein: https://www.bsg-kassel.de/

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