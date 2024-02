Ihr kompakter Guide für den Waschsalon: Welches Waschmittel Sie wofür benutzen

Welches Waschmittel ist das richtige? Voll-, Color- oder Spezialwaschmittel? Die Auswahl im Supermarktregal ist riesig. Unser kompakter Waschmittel-Guide hilft Ihnen, mit einigen wenigen Produkten immer das richtige Waschmittel für Ihre Textilien griffbereit zu haben.

Vollwaschmittel

Das Vollwaschmittel ist der Klassiker unter den Produkten für Wäschehygiene. Es eignet sich für helle Textilien, die keine Farbe verlieren können. Vollwaschmittel enthält in der Regel nämlich Bleichmittel oder andere optische Aufheller.

Die Waschtemperatur spielt für den Einsatz von Vollwaschmittel keine Rolle, es ist schon bei niedrigen Temperaturen gut löslich. Mit Vollwaschmittel in Pulverform erzielen Sie die besten Ergebnisse.

Zusätzliche Desinfektionsmittel sind im Übrigen nicht unbedingt erforderlich. Keime und Bakterien werden ab 60 Grad zuverlässig abgetötet. Beachten Sie aber bitte immer die Waschanleitung, denn nicht alle Wäschestücke dürfen heiß gewaschen werden.

Folgende helle oder weiße Textilien können Sie beispielsweise mit Vollwaschmittel pflegen:

Bettwäsche und Handtücher

Küchentücher

T-Shirts

Feinwaschmittel

Den Gegenpol zum Vollwaschmittel finden Sie im Feinwaschmittel. Es enthält besonders schonende Waschsubstanzen und keine Bleichmittel. Edle Stoffe und Textilien werden durch Feinwaschmittel also nicht angegriffen und bleiben lange schön.

Diesen Effekt können Sie noch weiter verstärken, indem Sie Wolle, Seide & Co. unter Zugabe von Feinwaschmittel mit der Hand waschen.

Moderne Waschmaschinen haben zwar eine Vielzahl von Spezialprogrammen zur Feinwäsche, die Handwäsche ist aber nach wie vor die beste Lösung für edle Stoffe. Sehen Sie auch auf dem Etikett nach, was der Hersteller empfiehlt, und wählen Sie niedrige Wassertemperaturen.

Beispiele für Textilien, die Sie mit Feinwaschmittel pflegen sollten, sind:

Wollpullover, Kaschmirpullover (meist Handwäsche)

Seidenblusen

Spitzenunterwäsche

Colorwaschmittel

Wie der Name bereits andeutet, eignen sich Colorwaschmittel am besten für Ihre Buntwäsche. Auch hier wird bei der Produktion auf Bleichmittel verzichtet. Alle Textilien, deren Farbe Sie möglichst lange erhalten wollen, waschen Sie daher mit Colorwaschmittel.

Seien Sie vorsichtig mit knalligen Farben: In Einzelfällen können neue Textilien Verfärbungen an anderen Wäschestücken hervorrufen. Wenn Sie nur ähnliche Farben miteinander in die Waschmaschine stecken, minimieren Sie dieses Risiko deutlich.

Waschmittel für Funktionstextilien

Nun zu den speziellen Waschmitteln für Sport- und Outdoorbekleidung: Grundsätzlich wird Sportkleidung natürlich auch mit den genannten drei „Grundprodukten” sauber. Outdoorfans schätzen jedoch die imprägnierende Wirkung von Waschmitteln für Funktionstextilien.

Wenn Sie also die Wassersäule Ihrer Outdoorbekleidung erhalten oder verbessern möchten, sollten Sie zu einem Spezialwaschmittel greifen. Beachten Sie die Herstellerangaben und verwenden Sie die Spezialprodukte beispielsweise für:

Softshelljacken

Skibekleidung

Regenbekleidung

Fleckentferner

Öl, Rotwein, Spinat: Wenn es hart auf hart kommt, muss ein Fleckentferner her. Produkte mit Gallseife sind die Allrounder für hartnäckige Verschmutzungen. Wenden Sie diese aber nicht auf empfindlichen Textilien an, denn Sie könnten sie beschädigen. Auch bei anderen Wäschestücken sollten Sie an einer unauffälligen Stelle testen, ob die Farbe durch den Fleckentferner ausbleicht.

Fazit

Edle Materialien bringen Sie am besten zum Spezialisten in die Reinigung. Das Fachpersonal dort verfügt über Spezialprodukte und das nötige Wissen, um den Flecken zu Leibe zu rücken, ohne die Kleidung zu beschädigen.