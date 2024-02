Marketing im digitalen Zeitalter: Wie geht das eigentlich?

Das Medium Internet gewinnt seit der Jahrtausendwende immer mehr an Relevanz – auch für die Welt des Marketings. Zur Gruppe des Online Marketings zählen unter anderem die Bannerwerbung auf anderen Websites, Social Media Marketing und Suchmaschinenmarketing. All diese Marketingmethoden haben ihre Vor- und Nachteile, kommen aber nur in einer ganzheitlichen Marketingstrategie wirklich gut zur Geltung.

Was ist Online Marketing?

Anders als noch vor ein paar Jahrzehnten sind die Quellen, durch welche Menschen ihre Informationen erhalten, nicht mehr auf einige wenige beschränkt. Früher konnte man als Unternehmen seine Kunden über Fernsehen, Radio, Zeitung und vielleicht Werbung im Freien erreichen. Diese Möglichkeiten gibt es heute natürlich auch noch, doch es kamen weitaus mehr dazu. So zum Beispiel Werbung im Internet, Werbung durch Influencer und die Möglichkeit, Anzeigen auf allen erdenklichen Plattformen zu schalten. Ganz gleich, ob Instagram, Facebook, TikTok oder Google: Die Möglichkeiten, online Präsenz zu zeigen, sind endlos.

Mit der nach wie vor steigenden Menge an Angeboten im Internet werden Kampagnen immer kreativer, denn sie müssen aus den Unmengen an anderen Angeboten herausstechen. Dies führt auch dazu, dass die Marketingstrategien komplexer werden.

Die Gestaltung der eigenen Website

Eine eigene Website ist meistens der erste Schritt, mit dem sich Unternehmen in die Welt des Online Marketings bewegen. Ein Schritt, den sehr viele Unternehmen auch schon getan haben. Gerade weil die eigene Website oft der Sprung in ein neues Marketing-Umfeld ist, sollte sie mit besonderer Sorgfalt erstellt werden.

In Zeiten von Kurzvideos und einem schier unaufhaltsamen Strom an Informationen entscheiden Personen in wenigen Sekunden, ob etwas online ihre Zeit und Aufmerksamkeit wert ist oder nicht. Das bedeutet, dass die Website – sowie alle anderen Teile des Marketings – wohlbedacht gestaltet werden muss. Sie soll schließlich das Interesse derer erwecken, die sie besuchen, darf aber zugleich nicht zu überladen sein, da sie dann überfordert. Man muss also die Balance finden zwischen genügend Reizen, um potenzielle Kunden dazu zu bringen, die Website zu besuchen, und der Vermeidung einer Reizüberflutung.

Wenn es um die Gestaltung der Website geht, kann man sich entweder Hilfe bei einem Unternehmen holen, das auf diese Aufgabe spezialisiert ist – oder sich selbst ans Werk machen. Damit man nicht bei Null anfangen muss, gibt es beim WordPress Hosting Baukästen, die das Erstellen einer Website vereinfachen.

Vorteile von Online Marketing

Wie jede Marketing-Initiative hat auch das Marketing im Internet letztendlich das Ziel, den Umsatz des Unternehmens zu steigern. Dies geschieht allerdings über mehrere Schritte als bei herkömmlicher Werbung. Wenn eine Person einen Werbeclip im Fernsehen sieht, würde sie oder er bei Interesse in den Laden gehen und dort das Produkt kaufen. Wenn jemand heute einen Werbeclip, eine Placement oder etwas Ähnliches online sieht, hat er oder sie nun endlose Möglichkeiten, sich über das Produkt zu informieren. Kurz gesagt: Der Weg zum tatsächlichen Kauf ist oft länger und Unternehmen können indirekt von vielen verschiedenen Dingen profitieren.

Durch eine aktive Online-Präsenz – zum Beispiel mit einem Internet-Kanal oder einer Website – kann die Bekanntheit der Marke gestärkt werden. Außerdem entsteht vor allem bei den direkteren Medien eine besonders enge Kundenbindung durch persönliche Interaktion. Dazu kommt, dass wir uns inzwischen auf einem Level der Technologie befinden, auf welchem die Kunden ohne großen Aufwand Fragen stellen und um Hilfe bitten können. Dies führt durch gesteigerte Transparenz auch zu einem höheren Vertrauen und über diesen Weg zur Neukundengewinnung.