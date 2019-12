Furniture for Future.

mauser einrichtungssysteme investiert 8 Mio. € am Standort Korbach

in eine hoch effiziente Dünnschicht-Pulverbeschichtungsanlage.

Die Nachhaltigkeitsdebatte in Europa fordert mit ihrer Jugendbewegung

„Fridays for Future“ aktive Maßnahmen für den Klimaschutz ein. Ein großes

Problem ist die Verarbeitung von Lösemitteln in Lackierungsprozessen, die

biologisch schwer abbaubar sind und Umwelt sowie Ozonschicht massiv

belasten. Eine nachhaltige, ressourcenschonende Alternative bietet die

Pulverbeschichtungstechnologie.

mauser einrichtungssysteme, als bekannter Hersteller von Stahlmöbeln die Arbeitswelt, investiert in eine moderne, 3.000 m2 große Pulverbeschichtungsanlage, die komplett auf den Einsatz von verzichtet. Diese Anlage wurde im Juli 2019 in Korbach in genommen. Sie ermöglicht durch eine 5-Zonen-Vorbehandlung Nanokeramik-Vorbeschichtung dünnere korrosionsbeständigere Oberflächen, die variabel in allen RAL-Farben umsetzbar sind. Die Qualität der Oberflächen wird durch die herausragende Eigenschaft von Pulverlack mit einer 100%igen Festkörperbilanz dauerhaft erhöht. Die sehr innovative extradünne Schichtdicke mit gleichzeitig höherer Abriebfestigkeit sorgt für eine sehr ansprechende Optik und spart 35% Ressourcen durch die

verringerte Schichtdicke. Der reduzierte Energieverbrauch für Strom und Heizung der neuen Pulverlackieranlage leistet zudem seinen Beitrag.

Umgerechnet auf ein CO2-Äquivalent werden ca. 730 Tonnen pro Jahr eingespart.

mauser leistet mit dieser Investition aktiv einen großen Beitrag zur

Klimaentlastung und schafft nachhaltige Stahlmöbel mit Zukunft.

mauser Stahlmöbel sind zu 100% recyclingfähig. Sprechen Sie uns gerne

an!