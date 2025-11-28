Premiere des Afro Business Success Summit in Kassel

Am 5. Dezember 2025 findet im Science Park Kassel erstmals der Afro Business Success Summit statt. Die neue Veranstaltung richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer afrikanischer Herkunft sowie an alle, die sich für internationale Wirtschaft, Innovation und interkulturelle Zusammenarbeit interessieren.

Organisiert wird die Premiere von Christian Doungue und seiner Frau Vanessa Doungue, Lizz Mueni sowie Francis Amemador bekannten Persönlichkeiten der afrikanischen Diaspora in Kassel.

Christian Doungue hat an der Universität Kassel studiert und zuvor bereits ein Studium in Afrika absolviert. Heute führt er zwei Unternehmen in Kassel und arbeitet an einer digitalen Handelsplattform, die afrikanische Produzenten besser mit dem europäischen Markt verbinden soll. Seine Vision ist ein großer internationaler Marktplatz für afrikanische Produkte, der Transparenz, Fairness und Wachstum ermöglicht. Der Summit ist für ihn ein wichtiger Schritt, um Unternehmer zu vernetzen und Wissen auszutauschen.

Unterstützt wird er von Lizz Mueni, Beraterin für internationales Wirtschaftsrecht und Inhaberin eines Geschäfts für afrikanische Mode und Produkte in der Frankfurter Straße in Kassel. Ihr Laden ist ein kultureller Treffpunkt, an dem modernes afrikanisches Design präsentiert wird. Mueni begleitet Gründerinnen und Gründer, die im europäischen Markt Fuß fassen wollen, und bringt ihre Expertise nun in die Veranstaltung ein.

Der Afro Business Success Summit bietet ein vielseitiges Programm aus Vorträgen, Workshops und Diskussionsrunden. Die Themen reichen von Gründung, Finanzierung und E Commerce Strategien bis zu internationalen Kooperationen und Innovationen. Ziel ist es, neue Netzwerke zu schaffen und afrikanische Unternehmer in Europa nachhaltig zu stärken.

Der Science Park Kassel am Universitätsplatz 12 bietet dafür den passenden Rahmen. Als Zentrum für Gründungskultur und Forschung verbindet er junge Talente, etablierte Unternehmen und innovative Projekte.

Mit der ersten Ausgabe des Afro Business Success Summit erhält Kassel eine Veranstaltung, die internationale Perspektiven stärkt und neue Impulse für die regionale Wirtschaft setzt. Die Organisatoren hoffen, dass das Format künftig jährlich stattfinden wird und Kassel als Standort für afrikanisch europäische Zusammenarbeit weiter profiliert.

Termin und Anmeldung

5. Dezember 2025

09.00 bis 18.00 Uhr

Science Park Kassel

Universitätsplatz 12

Anmeldung über: https://diaspo.business/abss-2025/

