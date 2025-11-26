Im Anschluss wurden die Fundamente für die Auflagerbalken hergestellt. Auf diesen konnten die neuen Betonfertigteile aufgelegt werden. Die nach historischem Vorbild neu gefertigten Geländer wurden im letzten Schritt der Baumaßnahme an den Fundamenten befestigt. Der Wegebelag der Rampe besteht aus Pflastersteinen, die vorwiegend auf dem Gelände des Weinbergs verwendet werden. Die Baumaßnahme inkl. der Planung und allen Nebenarbeiten hat knapp 390.000 Euro gekostet.

Der fertiggestellte Fußweg kann nach den Wintermonaten genutzt werden und führt die Besucher künftig auf die mittlere Terrassenebene. Damit ist es erstmals möglich, von der Frankfurter Straße stufenlos zur zentral gelegenen Gewächshausruine zu gelangen. So ist nicht nur dieser Ort im Rahmen von Veranstaltungen besser zu erreichen. Es ist gleichzeitig auch ein wichtiger Meilenstein für die Zielsetzung, zukünftig die Weinbergterrassen bis zur Grimmwelt barrierearm passieren zu können.

Wenn der Weinberg wieder aus dem Winterschlaf erwacht und die Rampe als zusätzlicher Zugang zur Verfügung steht, plant das Umwelt- und Gartenamt Führungen über die Rampe und den Weinberg anzubieten. Hierzu folgen im kommenden Jahr nähere Informationen.

PM: Stadt Kassel