Faszination Mond – So einfach gelingen Mondfotos mit dem Dwarf Mini

Der Mond ist das dankbarste Motiv für den Einstieg in die Astrofotografie. Mit dem kompakten Dwarf Mini wird diese Faszination jetzt auch ohne Vorkenntnisse greifbar. Das Gerät vereint Optik, Kamera und elektronische Nachführung in einem handlichen Format.

Der Dwarf Mini macht Mondfotografie so zugänglich wie nie zuvor. Ohne tiefes technisches Wissen kannst du innerhalb weniger Minuten dein erstes eigenes Mondfoto aufnehmen – und das mit erstaunlicher Qualität. Ideal für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene, die eine schnelle und portable Lösung suchen.

In diesem Video zeigen wir euch, wie einfach es ist, den Mond mit dem Dwarf Mini zu fotografieren.

Wenn ihr euch für das Smart-Teleskope Dwarf Mini interessiert, seid ihr hier genau richtig.

Affiliate-Link: https://dwarflab.com/?aff=378 Wenn ihr über diesen Link den Dwarf Mini kauft, unterstützt ihr unseren Kanal ohne Mehrkosten für euch.

Dieser Testbericht entstand in Coperation mit DWARFLAB ohne redaktionelle Einflussnahme des Herstellers.

Viel Spaß beim Video und Clear Skies!