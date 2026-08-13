Sonnenfinsternis über Kassel auf der Grimmwelt

Kassel. Ein seltenes Himmelsschauspiel, ein warmer Sommerabend und ein außergewöhnlicher Blick über die Stadt lockten am Mittwoch zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Dach der Grimmwelt. Der Astronomische Arbeitskreis Kassel, kurz AAK, hatte zur gemeinsamen Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis eingeladen und den Gästen die Möglichkeit geboten, das eindrucksvolle Ereignis sicher und aus unmittelbarer Nähe zu verfolgen.

Schon vor dem Beginn der Sonnenfinsternis zeigte sich, wie groß das Interesse in Kassel war. Die Grimmwelt entwickelte sich zu einem der beliebtesten Beobachtungsorte der Stadt. Zahlreiche Menschen wollten die besondere Gelegenheit nutzen und den Blick von dort aus in Richtung der tief stehenden Abendsonne richten. Familien mit Kindern, interessierte Erwachsene, Hobbyastronomen und neugierige Besucher versammelten sich, um gemeinsam auf den Moment zu warten, in dem sich der Mond langsam vor die Sonne schieben würde.

Der Besucherandrang war enorm. Damit die Sicherheit auf dem Dach jederzeit gewährleistet blieb, wurden die Gäste geordnet und nach und nach eingelassen. Jeweils maximal 200 Personen durften sich gleichzeitig auf dem Dach der Grimmwelt aufhalten. Trotz der langen Warteschlangen blieb die Stimmung entspannt und erwartungsvoll. Immer wieder konnten neue Besuchergruppen den besonderen Aussichtspunkt betreten und die Sonnenfinsternis über den Dächern von Kassel erleben.

Der Astronomische Arbeitskreis Kassel hatte sich umfassend auf die Veranstaltung vorbereitet. Auf dem Dach standen zahlreiche Teleskope bereit, die mit speziellen Sonnenfiltern ausgestattet waren. Diese ermöglichten eine sichere Beobachtung der Sonne und machten sichtbar, wie der Mond Stück für Stück über die leuchtende Sonnenscheibe wanderte.

Die Mitglieder des AAK begleiteten die Beobachtung fachkundig, erklärten die astronomischen Vorgänge und beantworteten die vielen Fragen der Besucherinnen und Besucher. Dabei wurde deutlich, wie groß die Faszination für ein Ereignis ist, das zwar nach festen astronomischen Gesetzmäßigkeiten verläuft, dennoch aber jedes Mal aufs Neue zum Staunen einlädt.

Besonders begehrt waren die Sonnenfinsternisbrillen, die der Astronomische Arbeitskreis gegen eine Spende an die Gäste ausgab. Mit ihnen ließ sich das Himmelsschauspiel gefahrlos beobachten. Durch die speziellen Schutzfolien erschien die Sonne als klar begrenzte leuchtende Scheibe, vor die sich der Mond im Verlauf des Abends immer weiter schob.

Gegen 19.17 Uhr begann die partielle Sonnenfinsternis in Kassel. Zunächst war nur eine kleine Einbuchtung am Rand der Sonne zu erkennen. Von Minute zu Minute wurde diese größer. Der Mond schob sich immer weiter vor die Sonne und veränderte ihre vertraute runde Form zunehmend.

Den Höhepunkt erreichte die Sonnenfinsternis gegen 20.11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren in Kassel rund 87 Prozent der Sonnenfläche vom Mond bedeckt. Nur noch ein schmaler, intensiv leuchtender Teil der Sonne blieb sichtbar. Die Finsternis war in Kassel zwar nicht total, dennoch war die Bedeckung so stark, dass sich den Besucherinnen und Besuchern ein eindrucksvolles und seltenes Bild bot.

Da die Sonne zu dieser Zeit bereits tief am Horizont stand, verband sich das astronomische Ereignis mit der besonderen Lichtstimmung eines sommerlichen Sonnenuntergangs. Über Kassel lag ein warmes Abendlicht, während die schmale Sonnensichel langsam dem Horizont entgegensank. Die Dächer der Stadt, die Weite des Himmels und die besondere Form der teilweise verdeckten Sonne schufen gemeinsam eine nahezu einmalige Kulisse.

Neben den klassischen Teleskopen kam auch das digitale Smart Teleskop DWARF Mini von DWARFLAB sowie der DWARF 3 zum Einsatz. Mit den kompakten Smart Teleskopen nahmen wir die Sonnenfinsternis live auf. Die Bilder wurden direkt auf ein Tablet übertragen, sodass der Verlauf des Himmelsschauspiels jederzeit deutlich und ganz entspannt auf dem Bildschirm verfolgt werden konnte.

Diese Art der Beobachtung beeindruckte besonders. Ohne selbst durch ein Teleskop schauen zu müssen, konnten mehrere Menschen gleichzeitig sehen, wie sich der Mond vor die Sonne schob. Auch eine Sonnenfinsternisbrille war für den Blick auf das Tablet nicht erforderlich. Das digitale Bild machte die einzelnen Phasen gut erkennbar und ermöglichte es, den Verlauf der Finsternis sicher und detailliert mitzuerleben.

Während sich der Mond immer weiter vor die Sonne bewegte, herrschte auf dem Dach eine Mischung aus gespannter Aufmerksamkeit, Begeisterung und gemeinschaftlichem Staunen. Immer wieder richteten die Gäste ihre Blicke durch die Schutzbrillen zum Himmel, betrachteten die Aufnahmen auf den Bildschirmen oder warteten auf ihre Gelegenheit, eines der vorbereiteten Teleskope zu nutzen.

Viele Besucher hielten den besonderen Moment mit ihren Kameras und Mobiltelefonen fest. Zugleich blieb Raum, das Ereignis einfach auf sich wirken zu lassen. Menschen, die sich zuvor nicht kannten, kamen miteinander ins Gespräch, teilten ihre Beobachtungen und freuten sich gemeinsam über die gute Sicht und die besondere Atmosphäre.

Als die Sonne schließlich unterging und die Finsternis von Kassel aus nicht mehr sichtbar war, verkündete der Astronomische Arbeitskreis Kassel das Ende der Beobachtung. Daraufhin brandete Applaus auf. Die Besucherinnen und Besucher würdigten damit nicht nur das eindrucksvolle Naturschauspiel, sondern auch die Arbeit der Organisatoren, die diesen Abend mit großem Engagement möglich gemacht hatten.

Auch für alle, die nicht vor Ort dabei sein konnten, hatte der Astronomische Arbeitskreis Kassel an diesem Abend etwas Besonderes vorbereitet. Über einen Livestream auf YouTube konnten Interessierte die Sonnenfinsternis live verfolgen und gleichzeitig einen Blick auf verschiedene Beobachtungsorte und Hotspots werfen. So wurden unter anderem Aufnahmen aus Spanien und Skandinavien eingebunden und das Geschehen an unterschiedlichen Orten miteinander verbunden.

Zum YouTube-Kanal des Astronomischen Arbeitskreises Kassel

Zurück blieb die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Sommerabend über den Dächern von Kassel. Die Verbindung aus astronomischem Wissen, moderner Technik, gemeinsamer Beobachtung und der eindrucksvollen Kulisse auf der Grimmwelt verlieh der Veranstaltung ihren besonderen Charakter.

Die partielle Sonnenfinsternis wurde so nicht nur zu einem seltenen Ereignis am Himmel, sondern auch zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis, das viele Menschen für einige Stunden miteinander verband. Es war ein Abend voller Neugier, Begeisterung und Staunen und eine Atmosphäre, die den Besucherinnen und Besuchern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unseren Bildern und Videoimpressionen von der Sonnenfinsternis über Kassel und diesem besonderen Abend auf der Grimmwelt.

Fotos © NHR & Marcel Hirsch