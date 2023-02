Ab Montag: Helleböhnweg wird zur Fahrradstraße

Abseits der großen Straßen verbinden sie Südstadt, Süsterfeld-Helleböhn sowie Wehlheiden miteinander: der Helleböhnweg und der Kleine Holzweg. Bis zum Sommer soll diese Route fahrradfreundlich ausgebaut sein. Nun ist der aufwendigste Abschnitt an der Reihe.

Dabei steht der Umbau des Helleböhnwegs zwischen Eugen-Richter-Straße und Glockenbruchweg zu einer Fahrradstraße an. Auch der Gehweg soll breiter werden.

Die Arbeiten an diesem rund 200 Meter langen Abschnitt beginnen am Montag, 27. Februar. Sie dauern voraussichtlich bis Freitag, 28. April. Die Baustelle ist für Autos gesperrt. Für den Rad- und Fußverkehr gibt es einen Ersatzweg. Anwohnerinnen und Anwohner des Helleböhnwegs und der Straße Am Rennsteig erreichen ihre Grundstücke über den Glockenbruchweg.

Der Kreuzungsbereich Helleböhnweg/Glockenbruchweg ist nicht beeinträchtigt. Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um Beachtung der geänderten Verkehrsführung und um erhöhte Vorsicht. Mehr Informationen zu diesem Straßenbauprojekt stehen auf www.kassel.de/helleboehnweg.

PM: Stadt Kassel