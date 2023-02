9 Notfalllösungen für den Fall, dass Ihre Heizung ausfällt

Wenn es Ihnen wie den meisten Menschen geht, ist Ihre Heizungsanlage eines der wichtigsten Geräte in Ihrem Haus. Aber was tun Sie, wenn sie ausfällt? Machen Sie sich keine Sorgen – in diesem Beitrag stellen wir Ihnen neun Notfalllösungen für den Umgang mit einer defekten Heizungsanlage vor. Behalten Sie diese Tipps im Hinterkopf, wenn Sie jemals in diese Situation geraten!

Verwenden Sie Raumheizungen: Wenn Ihre Heizung ausfällt, können Sie vorübergehend einen elektrischen Ölradiator verwenden, um bestimmte Räume in Ihrer Wohnung zu erwärmen, anstatt das ganze Haus zu heizen. Achten Sie nur auf die Sicherheitsvorkehrungen und halten Sie sie von brennbaren Gegenständen fern. Es lohnt sich, einen Radiator für alle Fälle im Haus zu haben.

Tragen Sie Schichten und benutzen Sie mehrere Decken: Bevor Sie zu drastischeren Maßnahmen greifen, stellen Sie sicher, dass Sie genügend Schichten tragen, um warm zu bleiben. Ziehen Sie Ihre dicksten Pullover, Thermounterwäsche, Mützen, Handschuhe und Schals an. Wenn Sie Heizdecken, Wärmflaschen oder Heizmatratzen haben, sollten Sie sie jetzt benutzen! Und auch Decken sind ein klassisches Mittel, um sich warm zu halten, wenn Ihre Heizung nicht funktioniert. Decken Sie Ihr Bett mit mehreren Decken zu oder wickeln Sie sich in eine ein, während Sie auf der Couch entspannen!

Und auch eine Tasse warmer Tee oder ein heißer Eintopf helfen, um Hände und Körper von innen zu wärmen!

Investieren Sie in Thermovorhänge: Thermovorhänge isolieren die Fenster von der kalten Außenluft. Sie können also eine gute Möglichkeit sein, die Wärme im Haus zu halten, auch wenn Ihre Heizung nicht richtig funktioniert. Achten Sie darauf, dass sie gut an den Fenstern anliegen, um ihre Wirksamkeit zu maximieren.

Dichten Sie alle Luftlecks in Ihrer Wohnung ab: Prüfen Sie, ob kalte Luft durch Fenster oder Türen ins Haus gelangt, und dichten Sie sie gegebenenfalls mit Dichtungsbändern oder Dichtungsmasse ab. Dadurch wird die warme Luft in Ihrem Haus gehalten und verhindert, dass sie durch undichte Stellen entweicht.

Schalten Sie den Strom aus: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, sollten Sie die Hauptstromquelle Ihres Heizgeräts ausschalten. So können Sie Unfälle vermeiden und Ihr Haus und Ihre Familie schützen.

Überprüfen Sie den Schutzschalter Ihrer Heizung: Eine der häufigsten Ursachen für einen Ausfall ist ein überlasteter Stromkreis oder ein ausgelöster Schutzschalter. Überprüfen Sie alle Unterbrecher in der Hauptschalttafel Ihres Hauses, um sicherzustellen, dass keiner ausgelöst wurde. Wenn einer ausgelöst wurde, stellen Sie sie zurück und sehen Sie, ob sich Ihr Heizgerät einschaltet.

Überprüfen Sie die Einstellungen des Thermostats: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Thermostat auf „Heizen“ eingestellt ist und dass die Temperatureinstellung höher ist als die aktuelle Raumtemperatur, sonst schaltet es sich nicht ein. Überprüfen Sie außerdem, ob die Batterien in den digitalen Thermostaten leer sind, da dies dazu führen kann, dass sie nicht mehr richtig funktionieren.

Überprüfen Sie das Heizsystem auf Verstopfungen oder Schäden: Ofenlüfter können durch Staub und Schmutz blockiert werden, während Gasöfen durch Überlastung oder altersbedingten Verschleiß beschädigt werden können. Überprüfen Sie Ihr Heizsystem regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Verstopfungen, die einen ordnungsgemäßen Betrieb verhindern könnten.

Gehen Sie nach draußen: Wenn alles andere versagt, gehen Sie nach draußen, um frische Luft und Sonne zu tanken! Die Wärme der Sonne kann an einem kalten Tag den ganzen Unterschied ausmachen. Achten Sie nur darauf, dass Sie sich dem Wetter entsprechend kleiden und bei Bedarf häufige Pausen einlegen. Falls die Sonne auch nicht scheint, nutzen Sie den Heizungsausfall für den Besuch in einem Café oder Restaurant, von dem aus sie gegebenenfalls auch am Laptop arbeiten können.

Wenn Sie diese fünf Notlösungen für den Fall eines Heizungsausfalls befolgen, können Sie Ihre Heizung schnell wieder zum Laufen bringen. Behalten Sie diese Tipps im Hinterkopf, wenn Sie das nächste Mal in diese Situation geraten!