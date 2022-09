Älteste Städtepartnerschaft: Kassel feiert 70 Jahre Freundschaft mit Florenz

Seit den 1950er Jahren ist Kassel Partnerstadt von Florenz in Italien. Anlässlich des 70jährigen Jubiläums der europäischen Verbindung, die durch die Initiative der Deutsch-Italienischen Gesellschaft (DIG) in Kassel entstand, wird diese Freundschaft mit einem bunten Programm gefeiert. Höhepunkt ist die Einweihung des Porcellino-Brunnens am Samstag, 10. September, auf dem Florentiner Platz an der neuen Fahrt.

„Es ist ein großzügiges Geschenk und ein wunderbares Symbol für die Städtepartnerschaft zugleich“, dankte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle der DIG und ihren Spendern für die Finanzierung der Kopie des „Porcellino“ aus der italienischer Partnerstadt Florenz. Das Original des Brunnens mit der Wildschwein-Skulptur aus Bronze, der „Fontana del Porcellino“ (Brunnen des Schweinchens) steht in der Hauptstadt der italienischen Region Toskana. „Der Porcellino Brunnen mitten im Herzen der Stadt Kassel soll nicht nur ein äußeres Zeichen für die seit 70 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Kassel und Florenz sein. Unser Porcellino soll gerade in diesen schwierigen Zeiten Kindern und Erwachsenen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und gleichermaßen Freude und ein Moment des Glücks bringen. Dies ist in Florenz seit Jahrhunderten der Fall, möge es in Kassel auch so sein“, wünscht sich Andrea Boesken, Präsidentin der Deutsch-Italienischen Gesellschaft Kassel.

Die Städtepartnerschaft zwischen Kassel und Florenz ist aufs engste mit der Deutsch-Italienischen Gesellschaft verbunden. Die Begründung dieser seit ebenfalls 70 Jahren bestehenden Partnerschaft ist ihrem ersten Vorsitzenden Dr. Wilhelm Möller zu verdanken. Christian Geselle: „Ihm, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern und den Mitgliedern der Deutsch-Italienischen Gesellschaft hat die Stadt Kassel damit nicht nur ihre älteste Städtepartnerschaft zu verdanken, sondern auch deren außerordentlich aktive Entwicklung.“ Die Arbeit der Gesellschaft trage dazu bei, „dass Italien nicht nur schwärmerisch und verklärt gesehen wird, sondern dass wir aufgeklärt die Schönheit und die Besonderheiten dieses wunderbaren Landes erkennen können.“

Die Jubiläen von Städtepartnerschaft und Deutsch-Italienischer Gesellschaft werden mit einem Programm über mehrere Tage gewürdigt. Als Gäste werden unter anderem Luca Milani, Präsident des Abgeordnetenhauses von Florenz, sowie der italienische Generalkonsul Andrea Esteban Samà nach Kassel reisen.

Mittwoch, 7. September

18.30 Uhr: „Willkommen im Süden“ – eine italienische Komödie (ausverkauft!)

Cineplex Capitol Kassel, Wilhelmsstraße 2A – ausverkauft!

Donnerstag, 8. September

18 Uhr: „Via Con Me“ – ein Film mit und über Paolo Conte in italienischer Sprache

mit deutschen Untertiteln

Cineplex Capitol Kassel, Wilhelmsstraße 2A

Freitag, 9. September

18 Uhr: 70 Jahre Städtepartnerschaft Kassel – Florenz

Festakt der Stadt Kassel im Saal der Stadtverordneten im Rathaus

mit Repräsentanten der Stadt Florenz für geladene Gäste

Samstag, 10. September

Jubiläumsfeier auf dem Florentiner Platz

10.30 Uhr: Fahnenschwenker aus Florenz zeigen ihre Künste und

drei Paare aus Florenz flanieren in historischen Kostümen

11 Uhr: Offizielle Einweihung des „Porcellino-Brunnens“ mit Grußworten

der DIG-Präsidentin Andrea Boesken und des Oberbürgermeisters Christian Geselle

11.15 Uhr: Blechbläserensemble „Kassel Brass“ mit Musik von feierlich bis fetzig

12.15 Uhr: The Resonants – Band der Jacob-Grimm-Schule- Rock und Pop

13.30 Uhr: Der italienische Sänger und Gitarrist Roberto Oreti

und Kinder- und Jugendcircus Rambazotti

14.45 Uhr: Soul-Sonic Duo Romana Reiff – Gesang – und Michael Müller – E-Piano

16 Uhr: Accordionista Franca Ferraro – Italienische Volks- und Popmusik

17.30 Uhr: Night Cruise – Soul Funk und Blues

19.30 Uhr (bis ca. 22 Uhr): CHIP N`STEEL – Tribute to Joe Cocker

Sonntag, 11. September

11 Uhr: Festakt der DIG Kassel für Mitglieder und geladene Gäste

Ständehaus Kassel, Ständeplatz 6-12

„Cello Stories“ – Konzert für Violoncello (Daniel Sorour) und Klavier (Nikolai Juretzka)

