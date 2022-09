Deutschlands einziger Fan-Event rund um die legendäre britische Fernsehserie „Doctor Who“ geht am 22 und 23. Oktober 2022 in Kassel in die nächste Runde.

Das war vor der ersten TimeLash im Jahr 2015 so nicht abzusehen. Damals startete die Erste sogar als ein Crowdfunding Projekt, weil niemand im Vorfeld sagen konnte, ob die Fangemeinde in Deutschland groß genug für solch eine Themencon war. Aber nicht nur das Crowdfunding war ein voller Erfolg, sondern auch die ausverkaufte Convention selbst. Und somit war klar: Es geht weiter. Die Fans der legendären britischen Fernsehserie hatten ab sofort für ein Wochenende im Jahr in Kassel eine neue Heimat gefunden.

Dabei ist es den Organisatoren – selbst langjährige Fans – wichtig, der immer größer werdenden Fangemeinde zu offerieren, dass zum Doctor Who – Universum viel mehr als nur die Fernsehserie gehört. Obwohl natürlich Schauspieler aus der über 50jährigen Serie für ihre Fans da sind, gibt es zusätzlich auch Einblicke hinter die Kamera. Dafür sorgen zum Beispiel Gäste aus dem Bereich Drehbuch, Produktion und Regie. Und inzwischen mischt auch Deutschland im Doctor Who Universum kräftig mit, durch zum Beispiel die Neusynchronisation der neuen aber auch der alten Folgen. Wer will, kann sich beim Synchron Panel informieren, was alles dazu nötig ist, damit der Doctor bei uns deutsch spricht. Dank der Zusammenarbeit der britischen Hörspielproduktionsfirma Big Finish mit der deutschen Firma Bastei Lübbe Audio, ist auch ein reinschnuppern in die zahllosen Abenteuer auf Hörspielebene möglich. Vervollständigt wird das ganze durch die Bücher und Comics.

Nicht zu kurz kommen an diesem Wochenende aber auch die üblichen Aktionen wie Autogrammstunden, Fotosessions und Cosplay. Und selbstverständlich gibt es einen gut gefüllten Händlerraum, in dem das umfangreiche Merchandising-Angebot aus dem Serienuniversum so manchen Besucher begeistern dürfte. Wer sich also vom Team der TimeLash in die Welt des Doctors, seiner Feinde und Freunde entführen lassen will, für den ist der Südflügel Kulturbahnhof in Kassel genau die richtige Adresse.

Stargäste 2022 TimelashVI in Kassel

PM: TimeLash Event GbR