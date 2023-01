Arbeiten an der Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Weserstraße/Ysenburgstraße

Die Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Weserstraße/Ysenburgstraße muss wegen Umbauarbeiten an der Steuereinrichtung im Zeitraum von Freitag, 27. Januar, ab 16 Uhr bis Sonntag, 29. Januar, gegen 20 Uhr, ausgeschaltet werden.

der hohen Verkehrsbelastung in der Weser- und Ysenburgstraße ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Fußgänger können die Weserstraße gesichert an den Signalanlagen in Höhe Magazinstraße und in Höhe Ostring überqueren. Die gesicherte Querung der Ysenburgstraße ist an der Signalanlage Höhe Gartenstraße möglich.



Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht.

Pressekontakt: Michael Schwab