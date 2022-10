Corona-Lolli-Tests: Stadt Kassel erstattet erneut Kosten für Kitas und Kindertagespflege

Die Stadt Kassel übernimmt für die sogenannten Corona‐Lolli‐Tests erneut in allen Kindertagesstätten und Kindertagespflege-Einrichtungen im Stadtgebiet die über den Zuschuss des Landes Hessen hinausgehenden Kosten. „Gerade die Kleinsten müssen wir in der Pandemie weiter besonders im Blick behalten, da sie noch nicht durch eine Impfung vor schweren Verläufen geschützt werden können. Die Lolli-Test sind also eine sehr gute Möglichkeit, Infektionsketten unter den Kindern zu unterbrechen“, sind sich Oberbürgermeister Christian Geselle und Gesundheitsdezernentin Nicole Maisch einig. „Die Tests werden in den Kitas und der Kindertagespflege anlassbezogen zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, bei Verdacht auf eine Infektion oder bei einer aufgetretenen Coronainfektion werden den Familien für die Kinder der betroffenen Betreuungsgruppe kostenlos Tests für den Heimgebrauch zur Verfügung gestellt.“

Die freien Träger können sich die Aufwendungen ab sofort vom Amt Kindertagesbetreuung Kassel erstatten lassen, die Kindertagespflegepersonen erhalten die Lolli-Tests direkt beim Amt Kindertagesbetreuung Kassel. Das Angebot gilt solange, bis die finanziellen Mittel aufgebraucht sind beziehungsweise bis zum 21. April 2023.

Hintergrund:

Das Land finanziert bis zum Ende der Osterferien 2023 die Hälfte der anfallenden Kosten für die sogenannten Lolli-Tests, soweit Träger und Kommunen die weiteren 50 Prozent finanzieren.

PM:Simone Scharnke